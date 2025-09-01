Il pistolero ha un battibecco con un assistente avversario e gli sputa in faccia al termine della partita. Una maxi rissa conclude la finale di Leagues Cup vinta dal Seattle 3-0. Il pistolero rischia una lunga squalifica.

Mattia Celio Redattore 1 settembre - 10:00

Una giornata da dimenticare per l'Inter Miami. La squadra di Leo Messi è stata demolita dal Seattle Sounders nella finale di Leagues Cup. Un 3-0 senza storia che così impedisce all'argentino di alzare il suo terzo trofeo con gli aironi. A fare notizia però non è stata solo la debacle della squadra di Mascherano ma anche, e soprattutto, la follia di Luis Suarez alla fine della partita.

Inter Miami, Suarez perde la finale e le staffe: ecco cosa è successo — Non è stata certamente la finale che Leo Messi e l'Inter Miami si aspettavano. La squadra di Javier Mascherano si è dovuta arrendere al Seattle Sounders vedendo così sfumare l'occasione di alzare la seconda Leagues Cup della storia. La partita si è conclusa 3-0 per i Rave Green. Reti di De Rosario, Roldan e Rothrock. Ma quello che ha suscitato tanto scalpore è stata la follia di Luis Suarez subito dopo il fischio finale.

L'ex Liverpool e Barcellona è stato protagonista in negativo di un alterco con un membro dello staff avversario e, nonostante fosse trattenuto dal compagno Oscar Ustari e da un giocatore del Seattle, il pistolero lo colpito con uno sputo. Ovviamente l'episodio è diventato subito virale e sta facendo molto discutere negli Stati Uniti. Oltre al danno la beffa, anche perché nei prossimi giorni il gesto del classe '87 verrà valutato dalla Commissione Calcistica Americana e, a meno di colpi di scena, l'uruguaiano rischia almeno 6 giornate di squalifica.

Le immagini mostrano il momento in cui Luis Suárez sfida Obed Vargas, difeso dal compagno di squadra Yeimar Gómez, ma poi è interviene Sergio Busquets che sferra un pugno alla mascella del centrocampista messicano: a quel punto Vargas finisce a terra e la situazione diventa incontrollabile perché tanti altri membri delle due delegazioni si uniscono alla rissa, tra cui Maxi Falcon e Jackson Ragen. Non certo uno spettacolo degno di una partita calcio, e anche di una finale.