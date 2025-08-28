Il fuoriclasse di nuovo determinante per i rosanero, prima doppietta e poi l'assist per Zegovia: domenica la finale di Leagues Cup contro il Seattle

Mattia Celio Redattore 28 agosto - 10:08

Nuova doppietta, Orlando City battuto e qualificazione alla finale di Leagues Cup. Lionel Messi ha colpito ancora. L'argentino nei momenti difficili trova sempre il modo per ribaltare la situazione e ancora una volta si è dimostrato decisivo per l'Inter Miami. La squadra di Javier Mascherano nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre si giocherà il titolo contro Seattle.

Inter Miami, è sempre Leo Messi — Inter Miami nel segno di Lionel Messi. L'ex Barcellona non smette mai stupire e ancora una volta si è preso sulle spalle la squadra e nel giro di pochi minuti ha ribaltato una partita che sembrava sempre più nelle mani dell'Orlando City. La bestia nera di Leo, che nelle ultime due uscite aveva battuto i rosanero per 3-0 e 4-0, è stata finalmente battuta e adesso domenica l'ultimo ostacolo per la conquista della coppa, ovvero il Seattle, vittorio 2-0 sui LA Galaxy.

Partita calda fin subito dopo il fischio di inizio. Al 22' Angulo spreca un'occasione colossale calciando al lato a tu per tu con il portiere. Pochi minuti dopo Suarez sfiora il goal tirando fuori da distanza ravvicinata. Ma al 44 l'Orlando City colpisce grazie all'ex coppia atalantina Muriel-Pasalic. Il colombiano serve l'assist al croato che, fortunato in un rimpallo, realizza la rete del vantaggio con un tiro all'incrocio davanti al portiere.

L'incredibile doppietta e lafinale contro Seattle — Nella ripresa l'Inter Miami spinge alla ricerca del pareggio e dopo più di 20 minuti di assedio gli sforzi vengono pagati al 77'. De Paul crossa al centro al centro per Jordy Alba che viene vistosamente spinto in area e per l'arbitro non c'è dubbio: rigore. Da qui si accende la stella del 10 argentino. Prima trasforma il tiro dagli 11 metri, poi neanche 5 minuti dopo realizza il goal del vantaggio con un tiro all'angolino dopo un veloce scambio con Jordy Alba. L'Orlando City è completamente sparito e al 90' il club di Beckham chiude la partita con Zegovia, su assist ancora di Messi.