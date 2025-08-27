derbyderbyderby calcio estero Inter Miami, Sergio Busquets rivela: “Sono più vicino al ritiro ma devo riflettere”

Il fuoriclasse svela le motivazioni della scelta di una carriera lontano dall'Europa e le ambizioni in campo per un futuro non troppo lontano
Giorgio Trobbiani
Sergio Busquetssta scrivendo un altro capitolo della sua carriera con la maglia dell'Inter Miami. Il centrocampista spagnolo, simbolo del tiki taka di Guardiola, è tornato ad affiancare Leo Messi (così come ha fatto De Paul in questa estate ndr) negli Stati Uniti e, ai media americani, ha parlato del suo futuro e delle ultime novità in merito al suo rinnovo di contratto: ecco le sue parole.

Inter Miami, Busquets (non) fa chiarezza sul suo futuro

Sergio Busquets, campione del calcio spagnolo e non solo, ha parlato così del suo momento e del suo futuro: "Volevo venire e vivere una nuova fase della mia vita sportiva e familiare, in un nuovo club. C'erano molte cose da migliorare e volevo contribuire con la mia esperienza. Sono molto felice di aver raggiunto questo traguardo".

SAN PEDRO SULA, HONDURAS - 08 FEBBRAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami parla con il suo compagno Sergio Busquets dell'Inter Miami prima dell'amichevole contro l'Olimpia. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

Busquets ha poi proseguito: "Non ci sono novità. Quando ho lasciato il Barcellona, ​​sapevo già che non sarei tornato in Spagna o in Europa. Sono più vicino alla fine della mia carriera che al suo prosieguo. Non c'è nulla riguardo a un presunto rinnovo o a un presunto ritiro: quando ci saranno novità, le comunicheremo".

Busquets ha poi anche parlato del suo ruolo all'interno dell'Inter Miami e delle sue prestazioni che abbiamo potuto vedere anche all'inizio di questa estate durante il Mondiale per Club proprio negli States: "Mi sento bene. Per fortuna con i problemi muscolari e fisici mi è andata bene e gli allenatori continuano a contare su di me. Ho sempre detto che quando sarebbe arrivato il momento di lasciare il Barcellona, ​​avrei voluto farlo nel modo giusto, ed è quello che ho fatto: me ne sono andato continuando a vincere titoli. Quando arriverà il momento di annunciare una decisione, la prenderò. Ho ancora molto su cui riflettere".

