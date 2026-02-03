Aveva fatto da quarto uomo durante una partita, poi sulla via del ritorno il tragico incidente. Il calcio argentino ha espresso le condoglianze alla famiglia

Mattia Celio Redattore 3 febbraio - 16:33

Il calcio dell'Argentina è sotto shock. Nella giornata di ieri l'arbitro Emanuel Leguizamón ha perso la vita in un incidente stradale sulla Ruta Nacional 3, dopo aver ricoperto il ruolo di quarto uomo nell'incontro Atletico Boxing Club-La Amistad, terminato 2-2. Il tragico incidente è avvenuto mentre viaggiava a bordo di un furgone di ritorno da Santa Cruz a La Pampa.

Emanuel Leguizamón, l'arbitro argentino tragicamente scomparso ieri in un incidente stradale (Immagine Fonte Twitter)

Argentina in lutto: arbitro perde la vita in un incidente stradale — Una notizia shock sconvolge l'Argentinae il mondo del calcio. L'arbitro Emanuel Leguizamón, reduce dalla direzione della partita Atletico Boxing Club-La Amistad, ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente stradale. Come riporta il quotidiano TyC Sport, Leguizamón, che nell'occasione aveva fatto da quarto uomo, stava tornado a casa insieme al resto della terna arbitrale.

Mentre i colleghi hanno riportato lesioni fisiche, alcune gravi, tra cui fratture alle gambe e persino traumi cranici, per Leguizamón non c'è stato nulla da fare tanto che gli infermieri che hanno provato a rianimarlo non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Non è ancora chiaro come sia avvenuto lo scontro fatale ma la polizia sta passo dopo passo ricostruendo la dinamica.

Sia i media locali che i testimoni della zona affermano che il terreno su cui si è ribaltato il camion è "difficile da percorrere" a causa delle irregolarità della strada e dei venti laterali spesso piuttosto forti, il che rende difficoltosa la guida, soprattutto per chi non ha familiarità con la zona. Anche un abitante del luogo ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Tra le 11:30 e mezzogiorno, quando siamo passati, il camion era già ribaltato. Quando siamo arrivati, abbiamo prestato soccorso... siamo riusciti a coprirlo".

L'Associazione Argentina degli Arbitri ha espresso le sue condoglianze sul suo account X: " L'Associazione Argentina degli Arbitri esprime profondo rammarico per il tragico incidente avvenuto oggi, in cui ha perso la vita il nostro collega Emanuel Leguizamón. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari e ai colleghi in questo momento difficile. Successivamente, anche Federico Beligoy, direttore arbitrale dell'AFA, ha espresso le sue condoglianze: "Profondo dolore per il nostro collega, le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia. Che riposi in pace" .