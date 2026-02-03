Instituto-Lanus: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in Tv

L'Instituto ospita il Lanús per la terza giornata della Primera División argentina. La partita rappresenta un crocevia importante: i padroni di casa cercano il primo punto stagionale dopo un inizio disastroso, mentre Lanús vuole consolidare la propria posizione in zona alta della classifica.
La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica
L'Instituto de Córdoba si presenta a questa partita reduce da un avvio di stagione molto difficile. Dopo le prime due giornate della Primera División, la squadra non ha ancora raccolto punti e occupa l’ultimo posto in classifica. Nelle ultime cinque partite, Instituto non è riuscita a ottenere vittorie, collezionando quattro sconfitte e un pareggio, segnando pochissimo e subendo diversi gol. L’attacco appare poco incisivo, con una media di circa mezzo gol a partita, mentre la difesa fatica a reggere il confronto, incassando mediamente uno-due gol a gara.
Dall’altra parte, il Lanús arriva a Córdoba con grande fiducia e uno stato di forma molto positivo. La squadra ha vinto entrambe le partite iniziali del campionato e occupa attualmente le posizioni alte della classifica. Il Lanús ha mostrato una buona solidità difensiva e un attacco prolifico, segnando in media due-tre gol a partita e subendone circa uno e mezzo. Nelle ultime cinque gare, ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, confermando la costanza della propria forma.
Instituto (3-4-3): Roffo, Mosevich, Galván, Alarcón, Cerato, Méndez, Moyano, Sosa, Rafaelli, Jara, Alex Luna.
Lanús (4-2-3-1): Losada, Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich, Medina, Cardozo, Salvio, Moreno, Carrera, Castillo.
