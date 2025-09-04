Armenia, il vuoto lasciato da Mkhitaryan: chi può prendere il suo posto?

Armenia che deve scegliere un nuovo uomo simbolo della nazionale dopo l'addio di Mkhitaryan: quattro i giocatori in lizza per sostituirlo.

Gennaro Dimonte 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 16:24)

L'Armenia calcistica sta attraversando un periodo di profondo cambiamento. Il ritiro dalla nazionale di Henrikh Mkhitaryan ha sicuramente scosso la federazione che, probabilmente, non si aspettava questa scelta da un giocatore di 36 anni. La domanda che ora un popolo intero si pone è: chi potrà prendere il suo posto? Ci sono giocatori in grado di avere la leadership del centrocampista dell'Inter? Diamo uno sguardo alle attuali stelle armene e a quelle del futuro.

Zelarayan o Spertsyan? Cercasi leader in nazionale — Premettendo che in questo momento nessuno dei giocatori armeni presenti ha fin qui emulato la carriera di un grande giocatore come Mikhitaryan, c'è comunque la necessità di trovare un nuovo leader che possa fare crescere la nazione. Il nome più ricorrente nella rosa di questo paese caucasico è quello di Lucas Zelarayan. Trequartista nato in Argentina ma dalle chiare origini armene, il classe 1992 è un tipico giocatore dalle caratteristiche sudamericane, con un grande senso della porta. Cresciuto nel Belgrano, vanta oltre 80 reti e 50 assist in 300 presenze in carriera. Dopo anni giocati in Messico con Tigres, negli USA con i Columbus (tre stagioni in doppia cifra) e in Arabia Saudita con l'Al-Fateh, è tornato nel club in cui tutto è iniziato. Numeri che candidano di diritto questo ragazzo verso la leadership.

Il rivale per lo scettro di post Mkhitaryan è Eduard Spertsyan. Discorso simile Zelaryan per il trequartista classe 2000, nato a Stavropol in Russia e cresciuto calcisticamente nel Krasnodar, club di cui ora è un titolare assoluto. Capitano di questa selezione, si è distinto a 21 anni per una stagione da 16 reti in Premier League russa. Grande talento dell'Armenia, sembra aver già raggiunto la maturità calcistica e ha all'attivo ben quattro annate in doppia cifra. In undici match giocato in stagione ha già realizzato 5 reti e fornito 8 assist.

Armenia, i Mkhitaryan del futuro: due i talenti made in Germania — Visto il rapido avvicendamento di atleti che c'è in ogni nazionale, è già tempo per la selezione armena di guardare al futuro. Partendo da un giocatore che si è già guadagnato un posto tra i grandi. Stiamo parlando di Grant-Leon Ramos, attaccante ora in forza al Borussia Monchengladbach. Cresciuto tra Hannover, Borussia Dortmund (proprio come Mkhitaryan) e Bayern Monaco, è salito alla ribalta per un anno da 21 gol e 13 assist con i bavaresi nella Regionalliga Bayern. Ha esordito in Bundesliga con il Monchengladbach ma finora non ha ancora realizzato reti. Convocato nel 2023 dall'Armenia dopo aver ottenuto la cittadinanza, ha subito siglato una doppietta contro il Cipro entrando nel cuore dei tifosi. Per lui 4 gol in 17 presenze.

Stesso e identico percorso calcistico per Mike Gevorgyan, centrocampista offensivo classe 2005 e fulcro della nazionale Under 21 armena. Nato a Rosenheim, ha ottenuto la cittadinanza nel 2025 giocando le sue prime partite con l'Armenia a giugno. Prodotto del Red Bull Salisburgo, continua la sua crescita nel Monaco 1860 mettendosi in mostra tra i grandi nel 2023-2024 con 8 gol e 6 assist in Bayernliga Sud. Passato a titolo gratuito all'Unterhacking, sembra il classico giocatore che nel giro di un'annata con prestazioni di alto livello potrà definitivamente fare il salto di qualità e approcciare a una della leghe più competitive d'Europa.