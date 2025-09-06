Cosa dicono i precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita valida per il primo turno del Girone F

Filippo Montoli 6 settembre - 09:46

Sabato 6 settembre scendono in campo Armenia e Portogallo per la prima partita del Girone F delle Qualificazioni ai Mondiali 2026. La gara è in programma alle ore 18:00 al Vazgen Sargsyan Republican Stadium. Per i lusitani è la prima uscita ufficiale dopo la vittoria dell'ultima edizione della Nations League. Le altre due squadre del girone sono Ungheria e Irlanda. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Armenia-Portogallo.

I precedenti tra le due squadre — Le due squadre si sono affrontate solamente 6 volte nella storia e, ovviamente, sempre durante le qualificazioni per i Mondiali o per gli Europei. I lusitani hanno vinto 4 volte, mentre sono 2 i pareggi. Il primo incontro risale alla stagione 1996/1997, quando in Armenia finì 0-0 e in Portogallo 3-1. Dieci anni dopo, nel 2007, si incontrano di nuovo e ancora una volta la doppia sfida finisce in parità nell'Est Europa (1-1) e con la vittoria dei portoghesi nell'Ovest (1-0). L'ultima volta che le due squadre hanno giocato insieme è nel 2014/2015. In questo caso i portoghesi raccolsero due vittorie: in casa per 1-0 e in trasferta per 2-3.

La sfida è terminata una sola volta a reti inviolate, ma in generale non si tratta di un incontro ricco di gol. Per 4 volte è terminata con l'Under 2.5 e per 3 volte con una rete per entrambe le squadre. In totale il Portogallo ha realizzato 9 reti, mentre l'Armenia si ferma a 4. La classifica marcatori non può che essere guidata da Cristiano Ronaldo addirittura con 5 gol, più della metà di tutti quelli realizzati dalla sua Nazionale.

Le probabili formazioni — ARMENIA (4-3-2-1): Beglaryan; Mkrtchyan, Harutyunyan, Sergey Muradyan, Grigoryan; Aghbalan, Karen Muradyan, Spertsyan; Serobyan, Shaghoyan; Sevikyan. Allenatore: Yeghishe Melikyan.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Inácio, Ruben Dias, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bernardo Silva; Conceicao, Cristiano Ronaldo, Neto. Allenatore: Roberto Martinez.

Armenia-Portogallo, il pronostico di DDD — Anche se sulla carta sembrerebbe una partita senza storia, si è visto che in realtà il Portogallo non ha mai avuto vita facile contro l'Armenia, soprattutto in trasferta. Entrambi i pareggi sono infatti arrivati nel piccolo Paese dell'Est Europa. I bookmakers però tengono conto soprattutto dello stato di forma delle due squadre e danno i lusitani a quota 1.12. Il pareggio a 8 e l'Armenia addirittura a 19. Se i portoghesi arrivano infatti dalla vittoria in Nations League, l'Armenia arriva da uno dei momenti peggiori della propria storia. Solo 2 vittorie nelle ultime 10 partite, giocate contro squadre dello stesso livello. Per questi motivi il pronostico del risultato esatto di Armenia-Portogallo è 0-2.