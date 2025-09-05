Verso Armenia-Portogallo, dove vedere il match in tv e streaming live

Per il primo match delle qualificazioni, i detentori della Nations League volano a Yerevan con l'obiettivo di portare a casa i tre punti

Jacopo del Monaco 5 settembre 2025 (modifica il 5 settembre 2025 | 15:02)

Ecco tutte le informazioni necessarie sul dove vedere la sfida tra Armenia e Portogallo. Le due compagini si affronteranno il giorno 6 settembre alleore 18:00 in occasione della prima giornata del Girone F per le qualificazioni ai Mondiali del prossimo anno. Il match si giocherà presso lo Stadio Repubblicano Vazgen Sargysan di Yerevan, capitale armena.

Come arrivano le due Nazionali al match — L'Armenia del commissario tecnico Yegishe Melikyan arriva a questo match dopo aver perso i Play-out di Nations League a marzo contro la Georgia, che l'ha condannata alla retrocessione in Lega D della competizione continentale nata qualche anno fa. Gli armeni non vincono una partita dall'1-2 in casa della Lettonia datato 17 novembre 2024. A giugno, mentre le altre Nazionali erano impegnati tra Nations League e qualificazione al Mondiale, il Collettivo ha disputato due amichevoli senza vincere: sconfitta per 5-2 contro il Kosovo e pareggio in casa del Montenegro (2-2).

Il Portogallo, allenato dallo spagnolo Roberto Martinez e capitanato dal solito Cristiano Ronaldo, arriva alla partita dopo aver vinto la Nations League nel mese di giugno. Dopo aver eliminato a marzo la Danimarca, contro cui ha perso 1-0 l'andata e vinto 5-2 al ritorno dopo i supplementari, i lusitani hanno eliminato la Germania in semifinale vincendo 1-2 e hanno vinto la competizione battendo la Spagna ai calci di rigore in un derby tutto iberico: decisivo l'errore dal dischetto di Álvaro Morata, oggi al Como.

Probabili formazioni — I padroni di casa, salvo imprevist, dovrebbero schierare la formazione titolare. Stessa cosa dovrebbe valere anche per il Portogallo, che per queste due partite non avrà a disposizione Rafael Leão, il quale sta recuperando da un problema al polpaccio.

ARMENIA (4-3-2-1): Beglaryan; Mkrtchyan, Harutyunyan, S. Muradyan, Grigoryan; Aghbalan, K. Muradyan, Spertsyan; Serobyan, Shaghoyan; Sevikyan. Ct: Melikyan

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; J. Cancelo, Inácio, R. Dias, N. Mendes; J. Neves, Vitinha, B. Silva; Conceição, Cristiano Ronaldo, P. Neto. All: Martínez

Armenia-Portogallo, dove vedere l'incontro — Entrambe le Nazionali, ovviamente, vogliono partire col piede giusto e chissà se CR7, che il prossimo anno compirà 41 anni, continuerà a vestire la maglia della Nazionale per arrivare a disputare il suo sesto Mondiale. Il match di domani pomeriggio si potrà vedere su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Calcio. La diretta streaming della sfida, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.