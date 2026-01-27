L'Arsenal ha perso l'ultima sfida di campionato contro lo United, ma il tecnico dei Gunners ha assicurato serenità e consapevolezza per il futuro

Gianmarco Inguscio Collaboratore 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 20:59)

Mikel Arteta e l'Arsenal sono un binomio che funziona. Lo testimonia quanto di buono fatto finora dai Gunners, che si trovano in testa alla classifica di Premier League con 50 punti. Alle loro spalle, Manchester City e Aston Villa ne vantano 46. L'obiettivo scudetto non è più una novità, quindi, vietato sbagliare per Odegaard e compagni. Eppure, proprio nelle ultime gare di campionato, gli uomini di Arteta hanno rallentato il cammino, pareggiando con Liverpool e Nottingham, prima di rimediare la sconfitta casalinga contro il nuovo Manchester United di Michael Carrick.

Proprio in merito all'ultimo match, il tecnico dell'Arsenal ha commentato le sue sensazioni: "Nonostante la sconfitta sono contento di come la squadra abbia reagito. Ci siamo fermati un momento per confrontarci e abbiamo capito che possiamo continuare a vincere. I prossimi mesi saranno impegnativi, ma c'è entusiasmo". D'altronde, i Gunners dovranno affrontare anche il cammino in Champions League, che finora gli ha visti protagonisti del maxi girone, dove sono al comando a punteggio pieno.

Arsenal, Arteta indica la via: serenità e coraggio per continuare a vincere — Il tecnico spagnolo ha poi continuato spiegando quanto sia stato importante il confronto interno con i suoi calciatori: "Ci troviamo in corsa in quattro competizioni. Questo deve farci capire che possiamo vincere e ottenere successi se non abbassiamo la guardia e continuami a giocare con tranquillità. Dobbiamo essere convinti di poter affrontare chiunque e soprattutto di guadagnare diversi successi. Abbiamo bisogno di tutti, anche dei nostri tifosi che dovranno sostenerci in questi ultimi mesi decisivi. Dal confronto con i ragazzi è emerso che ci meritiamo questo momento e questi piazzamenti importanti nelle rispettive competizioni".

Infine, non è mancato un commento sul prossimo impegno internazionale contro il Kairat Almaty, in programma mercoledì 28 gennaio, dinanzi al proprio pubblico amico dell'Old Trafford. Così Arteta: "In questo torneo non conta la classifica. Qualsiasi gara ha il suo grado di difficoltà e quella con i kazaki non sarà da meno. Dopo tutto è una formazione che ha messo in difficoltà squadre attrezzate come Inter e Real Madrid".

Poi ancora: "Il nostro obiettivo è quello di vincere e attualmente, sebbene le classifiche ci vedano al comando, è ancora molto presto. Affronteremo la partita con la concentrazione giusta, perché immaginiamo che loro riescano a metterci in difficoltà come fatto con altri avversari. Non dobbiamo abbassare la guardia". E se, al termine di questa partita, l'Arsenal dovesse aggiungere tre punti ai 21 attuali, significherebbe otto vittorie su otto, zero pareggi e altrettante sconfitte, quindi punteggio pieno nella prima fase del torneo.