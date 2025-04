Arsenal-Brentford, torna il North London derby in Premier League: dove vederlo in streaming e in diretta tv

Enrico Pecci Redattore 9 aprile - 23:03

Tra la storica notte dell'Emirates e quella che potrebbe consegnare la semifinale di Champions League ai Gunners, l'Arsenal di Arteta deve affrontare il North London derby contro il Brentford in Premier League. Dopo il 3-0 rifilato ai campioni in carica del Real Madrid nella massima competizione europea, e prima della notte del Bernabeu, i Gunners tornano all'Emirates per ospitare i rivali cittadini. Arsenal e Brentford sono divise da pochi chilometri e sabato torneranno ad affrontarsi dopo l'1-3 nel derby di andata in favore della formazione di Arteta.

Arsenal-Brentford, dove vedere il derby in tv ed in streaming — La corsa al titolo è ormai decisa in Premier League: il Liverpool di Slot è irraggiungibile per i Gunners a quota 73 punti, con Rice e compagni a -11 con 62 punti. C'è ancora lo scontro diretto da giocare all'Emirates, ma l'Arsenal non è riuscito ad approfittare dell'ultima sconfitta dei Reds. Dopo il pareggio arrivato sul campo dell'Everton, i Gunners sono ora concentrati solamente sul sogno Champions League.

Nel frattempo, però, c'è un altro derby da disputare davanti ai propri tifosi: sabato arriva il Brentford nella casa della squadra di Mikel Arteta. Il pensiero andrà inevitabilmente al ritorno di Champions del Bernabeu ed i rivali dell'Arsenal sognano così il colpaccio nel North London derby.

La partita di Premier League Arsenal-Brentford è in programma sabato 12 aprile 2025 alle ore 18:30. Sarà possibile vedere il match su Sky Sport Calcio, il canale di riferimento per guardare le partite del campionato inglese. Le migliori sfide di Premier sono infatti in esclusiva su Sky Sport fino alla stagione 2027/2028. Inoltre, sarà possibile seguire il derby anche tramite l'app Sky Go, in streaming su dispositivi mobili.