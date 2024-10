Arsenal, infortunio al ginocchio per Calafiori. Arteta: “Siamo preoccupati”

Arsenal che sorride a metà dopo la vittoria in Champions League per 1-0 contro lo Shakthar Donetsk all'Emirates Stadium. Riccardo Calafiori è uscito molto dolorante al 72' dopo aver sentito una fitta al ginocchio. Sostituzione con il giovanissimo Myles Lewis-Skelly e parole nel post partita di Mikel Arteta che non rassicurano i tifosi inglesi e soprattutto italiani: "Siamo preoccupati" . Si teme un serio infortunio al ginocchio per il jolly difensivo, spesso utilizzato anche a centrocampi sia dal club londinese che dalla Nazionale.

Tanta apprensione per l'allenatore Mikel Arteta, visibilmente preoccupato nel post match: "Ricci (Riccardo) ha sentito qualcosa e l'abbiamo sostituito. Non è riuscito a rimanere in campo, è un po' allarmante come situazione. Per quanto riguarda la partita sono soddisfatto, non è mai facile vincere in Champions. Eravamo un po' stanchi, l'importante era ottenere i tre punti".