Arsenal e PSG, due super squadre. Ecco la top 11

In porta non può mancare Gianluigi Donnarumma , il gigante italiano sempre pronto a sfoderare parate decisive. Davanti a lui, una linea difensiva da sogno: William Saliba e Marquinhos formano una coppia centrale solida e complementare, mentre Achraf Hakimi e Nuno Mendes garantiscono spinta, tecnica e copertura sulle corsie. Una retroguardia che fonde potenza, velocità e intelligenza tattica, perfetta per affrontare qualsiasi attacco.

Estro e velocità: un tridente da brividi

In attacco, la fantasia regna sovrana. A destra c’è l’imprevedibile Bukayo Saka, sempre pericoloso nell’uno contro uno. Al centro, una scelta audace: Khvicha Kvaratskhelia, letale anche fuori ruolo, per dare imprevedibilità al cuore dell’area. A sinistra, lo scatenato Ousmane Dembélé, imprevedibile e incontenibile quando è in giornata. Una linea offensiva esplosiva, pronta a mandare in tilt qualsiasi difesa.