Champions League, Arsenal e Psg a caccia della finale più ambita: dove seguire il match in Tv e streaming

L'Arsenal non gioca l'ultimo atto di Champions League da quasi vent'anni, riuscirà a conquistare il pass?

Lorenzo Maria Napolitano 28 aprile - 10:02

La Champions League arriva alle sue battute finali. Prima di gustarci l'ultimo atto ci saranno due semifinali imperdibili tra Inter e Barcellona, e la seconda tra il Paris Saint-Germain e l'Arsenal, riuscito ad eliminare il favorito Real Madrid. La sfida di Londra mette davanti due squadre con un gioco macchiatamene offensivo e che sapranno senz'altro regalare due notti di calcio ad altissimo livello.

Come arrivano le due squadre alla sfida — Il doppio, ed in alcuni casi triplo, appuntamento si fa sentire per tutte. Pensiamo all'Inter, che in poco tempo ha incassato tre sconfitte tra Serie A e Coppa Italia. E seguono la stessa linea Arsenal e Paris Saint-Germain: gli inglesi, infatti, nelle ultime cinque partite hanno collezionato tre pareggi e strappato due successi, perdendo sempre più terreno sul Liverpool, ormai irraggiungibile. E la squadra di Enrique, infine, con il titolo di campione di Francia già ottenuto ha pareggiato contro il Nantes e perso, in casa, contro il Nizza.

Entrambe le squadre hanno ormai un obiettivo chiaro, arrivare alla finale di Champions League. Il Psg manca l'appuntamento con l'ultimo atto dal 2020, quando s'è inchinato però dinanzi ad un Bayern Monaco indomabile, trascinato da un Lewandowski incontenibile. L'Arsenal invece l'ultima finale di Champions l'ha giocata nel 2006 a Parigi, perdendo contro il Barcellona per due reti a zero.

Le probabili formazioni — Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Dove vedere in Tv e streaming Arsenal-Paris Saint-Germain — La partita tra Arsenal e Paris Saint-Germain sarà trasmessa in diretta su Sky, i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (251) e Sky Sport 4K (213). Sarà inoltre possibile seguire il match in tv su Now, accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV e selezionando la finestra dell’evento. La telecronaca della partita su Sky è affidata a Massimo Marianella, con il commento tecnico di Luca Marchegiani.

Per quanto riguarda lo streaming i clienti Sky potranno seguire la semifinale da Sky Go, scaricando l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc oppure collegandosi al sito. L'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, per chi ha sottoscritto il 'Pass Sport'.