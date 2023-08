Arsenal-Fulham, è l’ora del derby: White “Mitrovic via? Sono contento”

In vista del derby di Londra contro i Cottagers, il difensore dei Gunners ha parlato ai canali ufficiali del club. E sul bomber serbo, volato all'Al Hilal, si è concesso una piccola risata...

Altro London derby per l'Arsenal di Mikel Arteta. I Gunners domani all'Emirates ospiteranno il Fulham di Marco Silva per la terza giornata di Premier League. Saka e compagni sono reduci dall'1-0 strappato in trasferta al Selhurst Park contro il Crystal Palace (rete su rigore del capitano Ødegaard al 53'). In vista della sfida ai Cottagers ha parlato il difensore Ben White.

Verso il derby con il Fulham, White: "Mitrovic via? Sono contento..."

Un'altra battaglia in campo per la conquista dei tre punti. L'Arsenal di Arteta attende la visita del Fulham di Marco Silva all'Emirates per un altro derby di Londra. In vista dell'attesa sfida, ecco le parole del difensore dell'Arsenal, Ben White, rilasciate ai canali ufficiali del club: "Sarà una partita dura. Il Fulham verrà qui con la voglia di fare punti, quindi è nostro compito fare quello che dobbiamo fare. Stiamo cercando di migliorarci rispetto allo scorso anno".

Su Aleksandar Mitrovic, bomber del Fulham volato in Arabia Saudita all'Al Hilal: "Ho giocato contro di lui anche in campionato ed è stata sempre dura, è davvero un ottimo attaccante. Sono piuttosto contento che sia andato via (ride, ndr)!".