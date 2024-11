Arsenal, il direttore sportivo Edu in procinto di lasciare il club: la situazione

Emblematici i due ko in trasferta incassati contro Bournemouth e Newcastle. Le cose non stanno girando per il verso giusto in questo momento in casa Arsenal. E nei prossimi giorni il calendario mette in programma due sfida per nulla banali. Mercoledì sera alle 21 l'Arsenal sarà atteso a San Siro per la sfida contro l'Inter di Simone Inzaghi per il match valevole per il quarto turno di Champions League.