Dopo l'infortunio di Bukayo Saka, l'Arsenal teme anche per Martinelli: il brasiliano si ferma per un problema al polpaccio.

Luca Paesano 14 ottobre - 16:02

Non è stata sicuramente una sosta serena per Mikel Arteta, che si ritrova ora a dover fare i conti con due assenze molto pesanti. L'Arsenal perde pezzi durante questa pausa: dopo Bukayo Saka, che ha lasciato il ritiro dell'Inghilterra ed è tornato a Londra, si è fermato anche Gabriel Martinelli.

Arsenal, Martinelli out con il Brasile: il report — Nelle scorse ore, Mikel Arteta aveva appreso dell'infortunio di Bukayo Saka a causa di un problema muscolare alla coscia: "Lo staff della Nazionale inglese lo sta valutando. Ha sentito un fastidio al bicipite femorale e si è fermato. Speriamo non sia nulla di grave". Valutazioni in corso e tempi di recupero incerti, ma la speranza è che si sia fermato in tempo per evitare danni maggiori.

Le brutte notizie per l'allenatore spagnolo, però, non sono finite qui. Dal ritiro del Brasile è arrivato infatti un altro allarme che riguarda un'altra stella dei Gunners: Gabriel Martinelli si è fermato nelle scorse ore a causa di un problema al polpaccio. Secondo quanto si apprende dai media inglesi, si tratterebbe di un fastidio che non desta particolare preoccupazione, ma che richiede comunque delle valutazioni.

Intanto, questo è quanto scrive il Brasile sull'infortunio: "Martinelli ha lamentato un dolore al polpaccio destro e domenica sera è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato una piccola area di edema muscolare". Esclude quindi lesioni muscolari, che avrebbero comportato certamente uno stop più lungo. Così come Saka, però, anche la stella brasiliana è in dubbio per la prossima giornata di campionato, che vedrà l'Arsenal impegnato sul campo del Bournemouth.