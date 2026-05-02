La corsa al titolo della Premier League tra Arsenal-Manchester City entra ufficialmente nel vivo. A 4 giornate dalla fine, i Gunners rischiano di veder sfumare un trofeo per il quale hanno dominato tutta la stagione per poi crollare nelle ultime settimane e inoltre i Citizens hanno una partita in meno. Da ora in poi vietato sbagliare per entrambe. Ecco il confronto dei calendari delle due pretendenti alla vittoria.

PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Gabriel, Arsenal e Haaland, Manchester City litigano durante la partita del 19 Aprile del 2026 - Ph Getty Images

Arsenal-Manchester City, chi sbaglia perde tutto: il confronto degli impegni di Gunners e Citizens

A glorious Saturday of Premier League action 🤩 pic.twitter.com/XrBl9k0h97 — Premier League (@premierleague) May 2, 2026

Vietato sbagliare. Questo è il compito di Arsenal-Manchester City . Gunners e Citizens sono arrivate all'ultimo atto di una stagione dominata dai londinesi, almeno fino a marzo, e che adesso si è completamente capovolta ed è più che mai in bilico. A quattro giornate dalla fine, la situazione in classifica vede la squadra diavanti di tre punti sul(76 a 73) ma con questi ultimi con una partita da recuperare. Un grande vantaggio pere compagni anche perché, in caso di chiusura a pari punti, il club dell'Etihad si porterebbe a casa il titolo per vantaggio negli scontri diretti.

Questa sera l'Arsenal se la vedrà contro il Fulham (ore 18:30). Dopo gli ultimi due KO consecutivi contro Bournemouth e, appunto, contro il City, i londinesi hanno trovato una bella boccata d'aria vincendo contro il Wolverhampton, ma il calo di rendimento è più che evidente, dati poi gli impegni in Champions League. Il Manchester City, invece, sarà ospite dell'Everton lunedì sera, importante per mettere in tasca la quarta vittoria di fila e soprattutto intimorire ancora di più i rivali.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

La settimana dopo, la squadra di Guardiola ospiterà il Brentford, ancora in corsa per un posto in Europa, mentre l'Arsenal volerà all'Olympic Stadium per il derby londinese contro un West Ham il lotta per non retrocedere. Il 13 maggio, invece, i Gunners dovranno stare con gli occhi incollati alla televisione e sperare in un passo falso dei Citizens, impegni nel recupero contro il Crystal Palace. Quel giorno potrebbe già dire tutto.

Da una squadra in lotta per la retrocessione ad una già retrocessa. Nel penultimo turno, la squadra di Arteta ospiteranno il Burnley, mentre il City sfiderà fuori casa il Bournemouth. Finale tutto da vivere, classifica permettendo, con Manchester City-Aston Villa e Crystal Palace-Arsenal.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL GRANDE CALCIO IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365