Alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro l’Atletico Madrid, in casa Arsenal continua a far discutere anche la situazione legata al futuro di Martin Odegaard. Il capitano dei Gunners, tuttavia, ha voluto fare chiarezza, respingendo ogni voce di mercato che lo riguarda. Nel corso della conferenza stampa, il centrocampista norvegese ha trasmesso grande tranquillità, mostrando di non essere influenzato dalle indiscrezioni e di restare pienamente concentrato sul momento della squadra.

LONDRA, INGHILTERRA - 8 APRILE: Martin Odegaard dell'Arsenal festeggia al fischio finale dopo la vittoria per 3-0 della sua squadra nella partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League 2024/25 tra Arsenal FC e Real Madrid C.F. all'Emirates Stadium l'8 aprile 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Odegaard

“Non so da dove venga questa cosa, non ho mai detto o desiderato di andarmene, sto benissimo qui all'Arsenal".

GLI OBIETTIVI - "Il mio unico pensiero è quello di fare tutto il possibile ogni singolo giorno per realizzare qualcosa di speciale che si ricorderà a lungo".

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Le voci e le indiscrezioni di mercato

"Ci saranno sempre chiacchiere e voci in giro, è normale, ma non è qualcosa di cui io sappia nulla e non voglio sapere niente ora”.

Odegaard arrivò all’Arsenal nel gennaio 2021, inizialmente in prestito dal Real Madrid, prima di essere acquistato a titolo definitivo nell’estate dello stesso anno. Da allora è diventato uno dei punti fermi della squadra e anche il capitano dei Gunners.

Sul piano statistico, il centrocampista norvegese ha collezionato oltre 170 presenze con il club tra tutte le competizioni, contribuendo con circa 35 gol e altrettanti assist in Premier League, numeri che lo confermano come uno dei principali creatori di gioco della squadra.

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