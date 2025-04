Perché all’Arsenal è stato negato il rigore? Ecco il motivo

Penalty non concesso al quarto d'ora del primo tempo: ecco la spiegazione sulla scelta tanto discussa nella sfida di Champions League

Un Arsenalsemplicemente stellare quella che ieri sera ha demolito il Real Madrid. Il 3-0 rifilato alla squadra di Carlo Ancelotti, con Rice protagonista di due magnifiche punizioni, è frutto di un dominio sotto ogni punto di vista. La strada per Arteta si fa in discesa in vista della partita di ritorno di mercoledì 16. Eppure, i Gunners hanno ancora qualcosa da recriminare.