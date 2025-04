Arsenal-Real Madrid, i precedenti tra le due squadre

Domani sera iniziano i quarti di finale della Champions League 2024/2025. Oltre a Bayern Monaco ed Inter , scendono in campo anche Arsenal e Real Madrid. Gli unici precedenti tra le due squadre risalgono alla stagione 2005/2006 e, anche in quella stagione, si affrontarono nella massima competizione europea.

In quell'edizione della coppa dalle grandi orecchie, le due squadre si affrontarono agli ottavi di finale. L'andata si giocò il 21 febbraio 2006 al Santiago Bernabeu e la partita terminò 0-1 grazie al gol di Thierry Henry, che sbloccò la partita al minuto 47. L'allora numero 14 della squadra londinese, dopo aver ricevuto il pallone a centrocampo, si liberò di alcuni avversari, entrò in area di rigore e, prima del contrasto di Sergio Ramos, segnò mettendo la palla in buca d'angolo. Il ritorno venne disputato l'8 marzo a Londra, ma finì 0-0. I Gunners passarono il turno e, in quell'edizione della Champions, raggiunsero la finale, dove persero 2-1 contro il Barcellona dell'ex Milan Frank Rijkaard.