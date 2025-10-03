Arsenal-West Ham, il pronostico di DDD: No Goal o Over? Derby già scritto…

Arsenal-West Ham, settima giornata di Premier League: info partita, probabili formazioni, scopri il pronostico del derby londinese su DDD

Vincenzo Bellino Redattore 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 22:44)

Appuntamento alle 16:00 all'Emirates Stadium. Il derby londinese Arsenal-West Ham mette a confronto due storie opposte: da una parte i Gunners, reduci dal successo in Champions League con l'Olympiacos e imbattuti da sei gare di fila; dall'altra gli Hammers, in cerca di riscatto dopo un inizio che ha lasciato più ombre che luci.

Qui Arsenal — Dopo un avvio di stagione zoppicante e la sconfitta con il Liverpool, i Gunners sembrano aver ritrovato brillantezza e continuità. Arteta ha rimesso in carreggiata la squadra: due successi su due in Champions League e una Premier condotta a ritmi altissimi, con un distacco ridotto a soli due punti dai Reds.

Qui West Ham — Di fronte, però, ci sarà un West Ham in evidente difficoltà. Il bilancio parla chiaro: 4 sconfitte, 1 pareggio e appena 1 vittoria nelle prime sei giornate. Numeri da retrocessione che hanno già messo a rischio la stagione degli Hammers, relegati al penultimo posto in classifica. Chissà che l’arrivo di Nuno Espírito Santo non possa contribuire a dare una scossa.

I precedenti — Negli ultimi cinque precedenti disputati all'Emirates Stadium in Inghilterra l'Arsenal ha battuto il West Ham tre volte, ma nella scorsa stagione e in quella precedente sono stati gli Hammers a prevalere sui Gunners. La squadra di Arteta, dunque, ha qualcosa da farsi perdonare.

Arsenal-West Ham, probabili formazioni — ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Mosquera, Saliba, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Trossard, Gyokeres, Saka. Allenatore: Mikel Arteta.

WEST HAM (4-1-4-1): Areola; Hadji Malick, Kilman, Mavropanos, Walker-Peters; Fernandes, Ward-Prowse; Bowen, Paquetá, Summerville; Fullkrug. Allenatore: Nuno Espirito Santo.

Il pronostico di DDD — L'Arsenal parte favorito: il successo dei Gunners è proposto a 1.20, mentre un colpo esterno del West Ham è offerto a 14.00. L’eventuale pareggio è quotato a 6.75. Per quanto riguarda il numero di gol complessivi, gli analisti spingono sull’Over 2.5 a 1.51, mentre l’Under 2.5 rimane meno probabile a 2.30. Più difficile immaginare entrambe le squadre a segno: il Goal è bancato a 2.20, mentre il No Goal appare più realistico.

Se si entra nel dettaglio dei risultati esatti, quello ritenuto più in linea con l’andamento previsto è il 2-0 a quota 6.00. Seguono il 3-0 a 7.00, l’1-0 a 7.25 e il 2-1 a 9.25. Quote decisamente più alte per scenari di equilibrio: lo 0-0 a 16.00, l’1-1 a 12.50 o il 2-2 a 26.00. Anche l’eventuale sorpresa, con uno 0-1 esterno degli Hammers, vale addirittura 26.00.

Arsenal-West Ham, cosa scommettere —

Esito Finale 1 (quota 1.20)

Over 2,5 (quota 1.51)

Risultato esatto: 2-0 (quota 6.00)