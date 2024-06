Artem Dovbyk e il derby di mercato: “In contatto con due club italiani”

Artem Dovbyk ha chiuso la stagione con una tripletta contro il Granada grazie alla quale ha sconfitto Alexander Sorloth nella lotta per il 'Pichichi' . Il suo nome sarebbe stato interessante fin dall'inizio per il mercato estivo ma ora ancora di più. Diverse squadre di Serie A sembrano interessate (tra chi Milan e Napoli). Lui stesso, poi, ha confermato in un'intervista ai media ufficiali della Federcalcio ucraina, che il suo agente è in contatto con alcuni club italiani che lo corteggiano.