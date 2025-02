Arteta furioso con i suoi dopo la sconfitta casalinga contro il West Ham. Il Liverpool può allungare in vetta

Enrico Pecci Redattore 22 febbraio 2025 (modifica il 22 febbraio 2025 | 20:58)

È arrivata una sconfitta pesantissima per l'Arsenal di Arteta. I Gunners cadono nel derby con il West Ham e rimangono così a 8 punti di distacco dal Liverpool capolista. Nel post partita, intervenuto in conferenza stampa, il tecnico spagnolo è deluso e arrabbiato: "Sono molto deluso, ovviamente anche molto arrabbiato. Penso che dobbiamo congratularci con il West Ham per la vittoria e per la partita che hanno giocato, ma penso che molto da parte nostra non abbiamo fatto bene".

Arsenal, Arteta: "Neanche lontani al livello per vincere la Premier" — L'allenatore è piuttosto duro nell'analizzare la prestazione dei suoi: "Non ci hanno permesso di ottenere abbastanza slancio, abbastanza sequenze di gioco con azioni positive che potessero portare a situazioni di minaccia. E anche se avevamo la palla, poi 20 tiri, non ho mai pensato che fossimo agli standard o ai livelli di cui avevamo bisogno per avere più minaccia e poi non permettere loro di correre. Abbiamo perso un sacco di palle e abbiamo permesso al West Ham di correre in posizioni molto pericolose".

Arrabbiati? Arteta non si nasconde: "Dobbiamo esserlo. Spero che lo siamo molto perché non abbiamo raggiunto i livelli oggi e sono molto responsabile, e sono molto arrabbiato". E sul tema infortuni: "Lo rifiuto completamente, perché sto parlando degli standard dei giocatori e del livello di squadra con cui abbiamo giocato oggi, me compreso al 100%. Non eravamo nemmeno lontanamente ai livelli che dobbiamo raggiungere per avere l'opportunità di vincere una partita di Premier League oggi. Siamo stati molto costanti, sì, ma il calcio riguarda ciò che fai oggi. E oggi non era neanche lontanamente vicino".

"Dobbiamo guardarci allo specchio e vedere cosa possiamo fare meglio - ha proseguito il tecnico dei Gunners - La volontà e il desiderio e il modo in cui corriamo e il modo in cui lo vogliamo, zero dubbi su questo. Ma a questo livello non basta, devi dare il massimo e deve esserci molta qualità per abbattere una squadra davvero buona. Per vincere molti più duelli di quanti ne abbiamo fatti e mettere in atto azioni che possono finire in momenti davvero minacciosi per vincere la partita. Oggi non l'abbiamo fatto". Come si riparte? Arteta risponde così: "Prima, soffriremo per 24-28 ore, sentiremo il dolore e ci assicureremo di tornare lunedì con quel morso e quella rabbia instillati in noi per mercoledì. È mia responsabilità che la squadra giochi molto meglio di quanto non abbia fatto oggi. Dobbiamo giocare molto meglio, con molta più qualità, molta più interazione. Non è abbastanza, la colpa è mia".

Arteta: "Il titolo in Premier League non è nelle nostre mani" — L'allenatore spagnolo ha commentato così il momento della sua squadra: "Ero fiducioso per come ci siamo allenati tutta la settimana, ma questo è il calcio. A volte vedi il riscaldamento e sono piatti, poi inizia la partita e voliamo. Ci abbiamo sicuramente provato, ma oggi non è stato abbastanza". Si complica ulteriormente la corsa al titolo in Premier League: "Non è nelle nostre mani. Per me, sono davvero, davvero seccato per le cose che erano nelle nostre mani e che non abbiamo fatto il meglio possibile e questa è la prestazione".

Sui tifosi: "Li capisco, noi ci stiamo impegnando molto. Siamo contro molte cose e abbiamo avuto una grande opportunità oggi. Ma non abbiamo realizzato, penso che sia umano. Mi chiedete spesso cosa sia l'ideale e di cosa abbia bisogno quella squadra e come superiamo certe carenze che abbiamo nella squadra. Sono i tifosi ad essere presenti in ogni singolo momento. Questo è il mio sogno, ma non sono qui per pretenderlo dalla folla".

Infine, sulla prestazione del West Ham: "Loro vedono che non ci siamo ed iniziano ad avere più fiducia e hanno l'opportunità di correre una o due volte. Kudus prende la palla, ti tira fuori dai guai quando la situazione è bloccata, sblocca la situazione quindi gli spazi sono aperti. All'improvviso segnano un gol e questo dà loro più convinzione, quindi, di nuovo, merito a loro".

Visualizza questo post su Instagram