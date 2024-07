Asprilla bacchetta l’Argentina: “La Colombia ha dominato”

12 maggio 1999: Faustino Asprilla col Parma in azione durante la finale di Coppa UEFA contro il Marsiglia giocata a Mosca, in Russia. La partita si conclude con una vittoria del Parma per 3-0, che si aggiunge al successo in Coppa Italia ottenuto all'inizio del mese. (Mandatory Credit:Shaun Botterill /Allsport)