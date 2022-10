L’officina meccanica di Muntari, i preservativi di Asprilla: le “seconde vite” degli ex calciatori…

Nel calcio si sa, arrivare alla "pensione" non è così impossibile

Redazione DDD

di Matteo Murru -

Tanti smettono quando capiscono sia arrivata la ‘propria’ ora, tanti faticano ad appendere gli scarpini e nonostante lascino il rettangolo verde, non voglio saperne di abbandonare il mondo del calcio. Non sempre però il mondo del calcio attira i veterani, che non si vedono proprio in giacca e cravatta o seduti dietro una scrivania.

Ecco 5 calciatori che hanno scelto strade alternative

Sulley Muntari. Pochi sanno che il sogno di Sulley da ragazzino non era fare il calciatore. Diciamo che il Ghanese ci si è ritrovato. Lui era appassionato di motori ed una volta appeso gli scarpini al chiodo, si è trasferito a Como aprendo un’officina, la 4FKMotorsport.

Rafael Van der Vaart. Ex di Real Madrid ed Ajax qualche anno fa, si è laureato vice campione del mondo…di freccette, ed anche in questo sport si è convertito in una celebrità.

Tim Wiese. Estremo difensore di Werder Brema e nazionale tedesca, finita la carriera calcistica, possiamo dire che è rimasto nel mondo dello sport… Sotto il nome di The Machine debuttando con atleti come Sheamus e Cesaro. Anche lì poi il nostro portiere ha deciso di appendere ‘i muscoli’ al chiodo.

Poi c’è la politica. E non sono pochi i calciatori finiti tra le fila diplomatiche. Gli ex Milan Weah e Kaladze. George è divenuto addirittura nel 2018 presidente della Liberia, nell’Africa occidentale. Tra i tanti, anche un certo Romario ha fatto grandi passi, dal 2014 infatti è a pieno titolo membro del senato brasiliano. La sua candidatura ricevette addirittura 5 milioni di voti.

Per ultimo, ma non per importanza citiamo Faustino Asprilla, l’ex Parma che fece impazzire tutti ed oggi sponsorizza e vende preservativi…