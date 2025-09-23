Aston Villa, addio a Monchi: il direttore sportivo lascia dopo due anni

l dirigente spagnolo aveva riportato il club in Champions League dopo oltre 40 anni e firmato operazioni di mercato importanti come la cessione di Jhon Durán e l’acquisto di Amadou Onana.

Danilo Loda 23 settembre - 12:56

Colpo di scena in Premier League: Monchi lascia l’Aston Villa. A poco più di due anni dal suo arrivo a Birmingham come direttore sportivo, l’ex dirigente del Siviglia e della Roma chiude la sua esperienza in Inghilterra. L'addio coincide a un momento estremamente delicato per il club allenato da Unai Emery.

La notizia, anticipata dalla stampa britannica e confermata da AS, arriva mentre i Villans attraversano una fase complicata. La squadra, infatti, è penultima in classifica con soli tre punti. Il ridotto margine di manovra sul mercato, condizionato dal Fair Play Finanziario, ha pesato sulle decisioni della dirigenza e sulle possibilità di rafforzare la rosa.

Aston Villa, il FPF non fa sconti: budget risicato per Monchi — Nell’ultima finestra di mercato estiva, infatti, l’Aston Villa ha potuto investire appena 30 milioni di euro, una cifra minima rispetto alle concorrenti dirette. Gli arrivi principali sono stati quelli di Evann Guessand, acquistato a titolo definitivo, mentre Jadon Sancho e Harvey Elliott sono arrivati in prestito. Il club ha inoltre ingaggiato Victor Lindelöf che era senza contratto.

Il Telegraph ha definito l’addio di Monchi “non del tutto inaspettato, ma comunque un grande passo”, sottolineando come la sua uscita segni una svolta nella gestione sportiva dei Villans.

Nonostante le difficoltà recenti, il dirigente spagnolo lascia un’eredità importante. Durante la sua gestione ha contribuito a riportare l’Aston Villa in Champions League dopo oltre 40 anni di assenza. Inoltre ha firmato operazioni di mercato di rilievo come la vendita di Jhon Durán all’Al Nassr per 90 milioni di euro e l’acquisto di Amadou Onana per 60 milioni.

Il futuro del club e la scelta del successore di Monchi diventano ora temi cruciali per rilanciare un progetto che, fino a pochi mesi fa, sembrava in piena ascesa.