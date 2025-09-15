Brentford-Aston Villa: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Martedì 16 settembre, alle ore 20:45, il Brentford Community Stadium ospiterà il match di Carabao Cup tra Brentford e Aston Villa, la seconda sfida della stagione tra le due squadre. Dopo il confronto in Premier League, vinto dai Bees 1-0 grazie al gol di Ouattara, le due formazioni si ritrovano in un nuovo contesto, con la possibilità di accedere agli ottavi di finale della competizione.
Scopriamo dove vedere il match Brentford-Aston Villa, in programma martedì 16 settembre alle ore 20.45
Qui Brentford—
Il Brentford arriva alla sfida con il morale alto. Attualmente la squadra occupa la 12ª posizione in Premier League con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle prime quattro giornate di campionato. Nell’ultimo turno, i Bees hanno strappato un emozionante 2-2 contro il Chelsea, con il gol del pareggio segnato nel recupero da Fabio Carvalho.
Sotto la guida di Keith Andrews, subentrato a Thomas Frank, il Brentford ha adottato un approccio più dinamico e incisivo, con particolare attenzione alle rimesse laterali, che finora hanno generato ben 48 occasioni dalla scorsa stagione. Tra i giocatori chiave del team ci sono Michael Kayode, nominato giocatore del mese di agosto 2025, insieme a Kevin Schade e Dango Ouattara, elementi capaci di fare la differenza in attacco.
Qui Aston Villa—
L’Aston Villa, invece, vive un momento più complicato. La squadra di Unai Emery è attualmente 19ª in classifica con soli 2 punti, frutto di due pareggi e due sconfitte nelle prime quattro partite di Premier League. L’ultimo risultato, un 0-0 contro l’Everton, ha evidenziato alcune difficoltà difensive, visto che i Villans hanno subito ben 20 tiri durante la partita.
Nonostante un avvio difficile, Emery punta a trovare la prima vittoria stagionale e a rilanciare una squadra che la scorsa stagione si era qualificata per l’Europa League. Tra i giocatori più importanti per il successo dei Villans figurano Ollie Watkins, che non ha ancora trovato il ritmo migliore, e i nuovi acquisti Evann Guessand, Jadon Sancho e Harvey Elliott, chiamati a dare nuova vivacità all’attacco.
Le probabili formazioni di Brentford-Aston Villa—
Brentford: (5-3-2): Kelleher, Kayode, Van den Berg, Collins, Pinnock, Lewis-Potter, Jensen, Henderson, Yarmolyuk, Thiago, Schade. Allenatore: Andrews.
Aston Villa: (4-2-3-1): Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendia, Watkins. Allenatore: Emery
