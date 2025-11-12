Aston Villa, Barkley racconta: “L’alcol crea problemi. Ho seguito una terapia”

Il trequartista classe 1993 ha risolto questo suo grande problema grazie all'aiuto di uno specialista

Jacopo del Monaco 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 20:31)

Nel corso della sua carriera calcistica, Ross Barkley ha indossato diverse maglie ed ora veste quella dell'Aston Villa. In una recente intervista per il quotidiano inglese The Athletic, però, il trequartista ex Chelsea ha parlato di un grave problema che ha influito molto sulla sua carriera: l'alcol. Grazie all'aiuto di una specialista, fortunatamente l'inglese sta avendo modo di risolvere questa problematica che avrebbe potuto compromettere ancor di più la sua professione.

Aston Villa, Barkley: "Ho avuto problemi con l'alcol e ho chiesto aiuto ad uno specialista" — Recentemente intervistato dal quotidiano inglese The Athletic, Ross Barkley ha scioccato tutti rilasciando delle dichiarazioni importanti. Infatti, il trequartista classe 1993 ha confessato di aver avuto seri problemi con l'alcol ed oggi, invece, ha deciso di smettere di bere, soprattutto da quando è diventato padre lo scorso anno. Le parole del calciatore: "Non bevo alcolici dall’estate. Ho intenzione di non berne più per il resto della mia carriera. L’alcol ha creato situazioni che non voglio proprio rivivere. Ora ho un figlio e mi sento più responsabile.

Penso di poter giocare ancora per altri 6/7 anni e li sfrutterò al massimo. L'alcol può creare problemi alle persone e lo riconosco. Durante la mia carriera, ho parlato con uno psicologo sportivo e ho seguito anche una terapia e ciò è stato molto utile. Io ho perso fiducia in me stesso da giovane ed oggi, a 31 anni, ripenso al passato e vorrei aver avuto lo stesso approccio che ho adesso".

Nei primi anni della sua carriera, Barkley veniva considerato una giovane promessa del calcio inglese e nel 2014, a soli 20 anni, ha disputato il Mondiale in Brasile con l'Inghilterra, facendo il suo esordio nella manifestazione contro l'Italia. Dopo gli anni all'Everton, nel gennaio del 2018 passa al Chelsea per circa 17 milioni di euro e, nei suoi anni con la maglia dei Blues, vince FA Cup, Europa League e Mondiale per Club. Nella stagione 2020/2021, gioca in prestito all'Aston Villa, squadra in cui milita attualmente dopo l'esperienza francese al Nizza e quella al Luton Town.