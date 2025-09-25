Aston Villa-Bologna: non è la prima volta che, tra fase a gironi ed eliminazione diretta, una squadra italiana incrocia un'avversaria inglese

Si erano già affrontate lo scorso anno (finì 2-0 a favore dell’Aston Villa) durante la fase a girone unico di Champions League, ma il destino le ha messe di nuovo di fronte.

A distanza di dodici mesi il Bologna torna al Villa Park, la storica casa dei Villans, per la prima giornata di Europa League. Se escludiamo la sconfitta della stagione precedente, Birmingham rimane una città amica dei felsinei: nel 1967 infatti, il Bologna divenne la prima squadra italiana a vincere in Inghilterra, mentre trent’anni prima era stato il primo club italiano a battere una squadra inglese, il Chelsea.

Aston Villa-Bologna e Italia-Inghilterra: quante volte in Europa League! — Dal 2009 ad oggi sono stati diversi gli incroci tra squadre italiane e squadre inglesi in Europa League. Spesso il Bel Paese si è dovuto inchinare alla terra d'Albione soprattutto in gare ad eliminazione diretta. Un trend negativo che, purtroppo per noi, si è confermato anche negli ultimi anni.

La Juventus, ad esempio, nella stagione 2009-2010, retrocessa dalla Champions League, fu eliminata agli ottavi dal Fulham che ribaltò il 3-1 del Comunale e si impose 4-1 a Craven Cottage ai tempi supplementari.

Anche Napoli e Udinese hanno vissuto esperienze agrodolci contro il Liverpool: i partenopei tra 2010 e 2011 ottennero un pareggio e una sconfitta, mentre l’Udinese nel 2012-2013 centrò una vittoria storica ad Anfield (2-3), che però non bastò per qualificarsi, e fu vendicata al ritorno (0-1).

Il bilancio più amaro riguarda le milanesi. L’Inter cadde contro il Tottenham nel 2012-2013 agli ottavi e contro il Southampton ai gironi (con Van Dijk, oggi al Liverpool, in campo) nel 2016-2017, mentre il Milan fu eliminato nel 2018 dall’Arsenal (che l'anno successivo rifilò lo stesso trattamento al Napoli) e di nuovo nel 2021 dallo United, che a sua volta estromise la Roma in quella stessa edizione.

Roma che di recente si è difesa egregiamente, pareggiando lo scorso anno col Tottenham nella prima fase, 2-2 in Inghilterra, ed eliminando il Brighton di De Zerbi agli ottavi nell'edizione 2023-2024, vinta dall'Atalanta.

A tal proposito la Dea ha un ottimo storico: imbattuta contro le inglesi, nel 2017-2018 rifilò otto reti all’Everton nei gironi e, nell’annata del trionfo, eliminò il Liverpool ai quarti con un clamoroso 3-0 ad Anfield.

Tra passaggi del turno e delusioni, anche la Fiorentina ha vissuto il suo duello con il Tottenham nei sedicesimi di finale del 2014-2015 e del 2015-2016, mentre il Torino di Mazzarri fu eliminato nei play-off di qualificazione nel 2019-2020 dal Wolverhampton.

Poche gioie, tanti rimpianti, diverse delusioni. Inutile nascondersi, il bilancio contro gli inglesi è impietoso. Chissà che l'inversione di tendenza non possa concretizzarsi proprio a Birmingham nella sfida tra Aston Villa e Bologna. Gli emiliani sono stati i primi a riuscirci, d'altronde la storia si ripete sempre due volte.