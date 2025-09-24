Nella gara in programma stasera per l'Europa, la squadra inglese è favorita per i tre punti secondo ChatGPt con una partita ricca di goal e di spettacolo

Inizia oggi la seconda coppa europea: l'Europa League. E con essa ritorna in Europa, dopo la Champions League dello scorso anno, anche il Bologna di Italiano. Reduce da una ottima stagione, con una Coppa Italia vinta, il Bologna può aspirare a fare bene in questa competizione. La squadra di Italiano, se non è una delle favorite, è sicuramente una compagine in grado di dire la sua e di fare male, anche ad avversari sulla carta più forti. C'è quindi grande attesa per la sfida di domani sera contro l'Aston Villa. Abbiamo chiesto a ChatGPT come andrà a finire questa partita. Ecco cosa ha predetto.