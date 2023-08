Aston Villa di Zaniolo attaccato dal lancio di un mattone post vittoria

Bisogna saper perdere non sempre si può vincere, diceva una vecchia canzone ma mai cadere in atti vandalici come quello che poteva costare caro alla squadra di Birmingham dove milita l'ex Roma.

Come riportano i colleghi di Sky Sports Uk, infatti, la squadra, che quest'anno farà, quasi certamente, la Conference League, ha dovuto subire un atto vandalico. Come riferisce la Polizia del Lancashire, è stato lanciato un mattone da un ponte pedonale contro il pullman della squadra. Per fortuna i Villans non hanno subito conseguenze ma, dopo i fatti capitati nella finale di Praga tra Fiorentina e West Ham, arriva un altro episodio che non dimostra il tanto esaltato Fair play all'inglese.