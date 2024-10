Il portiere dell'Aston Villa, Dibu Martinez, campione del mondo con l'Argentina, è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria contro il Bayern Monaco in Champions. Con una delle tante parate che ha ricordato molto quella su Kolo Muani...

Sergio Pace Redattore 4 ottobre 2024 (modifica il 4 ottobre 2024 | 08:42)

Non poteva esserci esordio migliore in Champions League al Villa Park per l'Aston Villa di Unai Emery. Il ritorno nella competizione europea per club più prestigiosa è stato impreziosito da una vittoria bella e convincente contro uno dei top club come il Bayern Monaco.

La rete dell'attaccante colombiano, Jhon Duran, ha fatto sgretolare il muro dei bavaresi di Vincent Kompany che non hanno potuto fare altro che incassare un boccone amarissimo. Per i Villans goduria totale, anche per il fatto che Watkins e compagni viaggiano al momento a punteggio pieno in Champions dopo la vittoria per 3-0 contro lo Young Boys in Svizzera nel primo match disputato.

Prezioso il contributo di Emiliano "Dibu" Martinez nella vittoria dell'Aston Villa contro il Bayern Monaco. Il portiere, campione del mondo con l'Argentina, ha compiuto ben sette parate decisive che hanno permesso alla sua squadra di mantenere inviolata la porta. Una prestazione superba, che ha ricordato da vicino la super finale mondiale contro la Francia a Doha nel 2022.

Dibu Martinez, quella parata su Kolo Muani... — Ai tifosi dell'Argentina, ma non solo, è ancora impressa nella mente la grandissima parata di Dibu Martinez su Kolo Muani nella finale mondiale in Qatar. Lo stesso portierone argentino, dopo il match vinto contro il Bayern Monaco, ha messo a confronto una parata compiuta al Villa Park con quella ormai famosissima sull'attaccante francese: "È stata una bellissima partita, dovevamo vincere. Continuiamo a a sognare. La gente continua a ricordarmi quell'intervento su Kolo Muani. È una parata che mi segnerà per tutta la vita, ma voglio continuare a migliorare come portiere e come persona. E lo sto dimostrando".

Aggiunge Dibu: "Mi guida la voglia di continuare a crescere, di essere il migliore con l’Aston Villa . Avevo intenzione di giocare in Champions League e ci sono riuscito. Con una Nazionale così non ho limiti. Voglio continuare a crescere. Abbiamo giocato contro una delle favorite come il Bayern e abbiamo dimostrato che possiamo competere, soprattutto in casa. Questo dovrebbe darci ulteriore fiducia, ma non portarci in un posto che non ci appartiene ancora".