Atene, il sogno di Donati e De Bellis: vincere un derby

Chi è Roberto De Bellis

Roberto De Bellis è tra i più noti preparatori atletici del mondo del calcio italiano. In serie A da 25 anni, ha lavorato con Juventus, Genoa, Cagliari, Chievo Verona, Catania, Atalanta, Venezia e Sampdoria. E' docente universitario di Medicina dello Sport, curatore del Master per la preparazione atletica negli sport di squadra e personal trainer di atleti a livello nazionale. Insomma, un professionista in grado di alzare il livello del club greco grazie alle sue ormai note competenze e conoscenze.