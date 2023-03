Atene, proteste per Mariani ma derby all’Olympiakos: Bakambu il Buitre di Michel

A due giornate dal termine si sfidano prima contro terza. Il match vale tanto soprattutto per i biancorossi che hanno recuperato James Rodriguez per la panchina. Allora ci pensa l'ex Villarreal a riaprire i giochi per la post season.

Emanuele Landi

Il derby di Atene è una sorta di finale, soprattutto per l'Olympiakos, a due giornate dalla fine della regular season. Il -6 in classifica, infatti, rappresenta un'ultima spiaggia per gli uomini di Michel. L'Aek, invece, capolista in Grecia, poteva concedersi alla vigilia anche un pari e, invece, arrivano lo smacco dai rivali e il sorpasso del Panathinaiko. La sfida dell'Opap Arena ha detto che l'Olympiakos, dopo un primo tempo equilibrato, ha riaperto la poule scudetto in vista della post season. 1-3 con lo zampino di Bakambu (gol e assist) vale più dei tre punti. Anche se le proteste sui social per la direzione del fischietto italiano Maurizio Mariani e di Eugenio Abbatista al Var non mancano.

Proteste dopo pochi minuti per un episodio dubbio che poteva rappresentare una svolta importante. Le proteste dei tifosi sono all'indirizzo del fischietto di Aprilia, l'italiano Mariani. Se qui il Var Abbattista non è intervenuto, lo ha fatto per una rete al 22' annullata ai padroni di casa per mani di Pineda. La grande chance per gli ospiti capita, invece, all'ex Villarreal Cedric Bakambu ipnotizzato da Athanasiadis.

La ripresa, però, premia gli ospiti. Prima un'autorete dopo 5' di Moukoudi e poi arriva la sentenza di Bakambu. Grande scatto in velocità e tiro sotto le gambe del portiere dell'Aek indirizzano il match. Forse James Rodriguez può recuperare con calma in vista della post season. L'Aek Atene crolla ma la poule scudetto risulta molto più equilibrata.

Il tris arriva ancora con Bakambu a referto: assist per Canos e partita chiusa? Proprio no, perché l'espulsione di Biel crea un finale rovente all'Opap Arena. Lo svizzero Zuber, conosciuto dai tanti calciofili per le sue presenze e reti nei tornei con la sua nazionale, sigla all'82' il gol che riparte la sfida ma non basta. L'Olympiakos si riporta con questo successo consolida il terzo posto a tre lunghezze dall'Aek Atene ora secondo e scavalcato dal Panathinaikos. Il derby rimescola le carte per la post season, mai così avvincente.