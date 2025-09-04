Athletic Bilbao, 4 giornate di squalifica per Ernesto Valverde

Pugno duro della Liga dopo le espulsioni per proteste nel finale di gara contro il Betis

Luca Paesano Redattore 4 settembre - 09:56

È arrivata la stangata da parte della Federazione spagnola dopo le proteste e la conseguente espulsione per Ernesto Valverde nel corso dell’ultima sfida di Liga contro il Betis. Quattro giornate di squalifica per l’allenatore dell’Athletic Bilbao, che tornerà in panchina direttamente il 5 ottobre contro il Mallorca. Tre giornate di squalifica anche per il portiere Alex Padilla, che, dalla panchina, aveva gettato un pallone in campo.

Liga, maxi squalifica per Valverde e Padilla L’allenatore dell’Athletic Bilbao era andato su tutte le furie per il recupero concesso dall’arbitro nel corso dell’ultima giornata di Liga, vinta dai biancorossi per 2-1 in casa del Betis. La Federazione spagnola ha deciso per il pugno duro nei confronti di Ernesto Valverde, che dovrà ora scontare quattro giornate di squalifica: due per proteste e due per comportamento sprezzante nei confronti dell’arbitro.

“Stavo parlando normalmente con il quarto ufficiale. Forse ho esagerato nei gesti, ed è per questo che sono stato espulso. Non c’era nient’altro, se non la frustrazione”, aveva commentato il tecnico a fine gara.

Espulso nell’occasione anche il secondo portiere Alex Padilla per aver lanciato un pallone in campo per fermare un’azione del Betis. Anche su questa situazione, Valverde si era espresso in maniera contrastante alla decisione dell’arbitro: “L’espulsione di chi ha lanciato il pallone in campo è comprensibile, ma avrei risolto la situazione con un cartellino giallo, senza ulteriori conseguenze”.