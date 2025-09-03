In un lungo comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, il club ha fatto il punto sulla situazione e ha parlato dei possibili risvolti

Niente da fare per l'Athletic Bilbao: la FIFA ha comunicato alla Federazione spagnola di non poter convalidare l'acquisto di Aymeric Laporte. Il motivo alla base della decisione è la mancanza della documentazione necessaria da parte dell'Al-Nassr per autorizzare il trasferimento, che ha di fatto invalidato l'affare, giunto alla fumata bianca proprio nella giornata conclusiva del calciomercato. In un comunicato ufficiale, il club basco ha fatto chiarezza su tutta la vicenda e ha annunciato ulteriori valutazioni.

Caso Laporte, il comunicato dell'Athletic Bilbao dopo il verdetto della FIFA — "La FIFA ha respinto la domanda di adesione all'ITC del giocatore e, per il momento, non potrà unirsi all'Athletic Club". Comincia così il comunicato del Bilbao in cui annuncia la tanto attesa decisione dopo il rocambolesco epilogo che ha mandato in frantumi il ritorno al club biancorosso di Aymeric Laporte. La società, poi, procede a spiegare punto per punto quanto accaduto.

"L'Athletic Club desidera informare i suoi soci e tutti i suoi tifosi che la FIFA ha respinto la richiesta della Federazione calcistica spagnola (RFEF) di ottenere un Certificato di Trasferimento Internazionale (ITC) dalla Federazione calcistica dell'Arabia Saudita per trasferire il giocatore Aymeric Laporte. Gli eventi sono i seguenti:

1. Il 1° settembre, ed entro il periodo di registrazione dei giocatori consentito dalla legge, il giocatore Aymeric Laporte Fevre, il club saudita Al-Nassr Football Club e l'Athletic Club hanno concordato il trasferimento del giocatore all'Athletic Club, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni.

2. L'Athletic Club ha presentato la richiesta di trasferimento alla piattaforma TMS della FIFA il 1° settembre, sebbene la richiesta di trasferimento non abbia potuto essere completata in tale data per motivi indipendenti dalla sua volontà e a causa di fattori esterni.

3. Il 2 settembre, la RFEF ha richiesto alla FIFA di autorizzare un'eccezione di convalida al fine di ottenere il Certificato di Trasferimento Internazionale dalla Federazione calcistica dell'Arabia Saudita, in modo che il giocatore possa essere registrato dall'Athletic Club.

4. Il 3 settembre, la RFEF ha informato l'Athletic Club via e-mail che la FIFA respinge la richiesta e la possibilità di ottenere il Certificato di Trasferimento Internazionale".

E dunque, nulla da fare. O almeno per ora, perché la società basca ha annunciato che non si fermerà qui e continuerà a lavorare per valutare se ci siano i presupposti per proseguire la battaglia in termini legali e presentare ricorso. Tuttavia, l'Athletic precisa che "qualora il giocatore Aymeric Laporte non si unisse all'Athletic Club, gli accordi saranno nulli di qualsiasi tipo tra le parti, senza alcuna conseguenza finanziaria per il nostro club, in conformità con le condizioni sospensive dei contratti tra l'Athletic Club, l'Al-Nassr e il giocatore".

Era stata infatti avanzata l'ipotesi di un rinvio del trasferimento alla finestra di gennaio, ma è una strada che almeno per ora, stando a queste parole, la società esclude. O perlomeno, non avverrà certamente nei termini attuali. "L'Athletic Club, nel suo impegno per la trasparenza e la fornitura di informazioni accurate ai propri membri, fornirà spiegazioni complete una volta esperite tutte le vie per risolvere la situazione attuale", conclude il club spagnolo.