Come giocatore ha vestito la maglia biancorossa sei anni, adesso il tecnico spagnolo ha deciso di lasciare la panchina dopo un decennio

Mattia Celio Redattore 20 marzo - 15:32

Fine di un'era. Come tutte le storie hanno un inizio allo stesso tempo devono avere anche una fine. È quello che vale per Ernesto Valverde. Il tecnico spagnolo ha da poco comunicato che questa stagione sarà la sua ultima sulla panchina dell'Athletic Bilbao. Un fulmine a ciel sereno per l'ambiente basco che, dunque, la prossima estate dovrà cercare una nuova guida. Valverde chiude così un'epoca durata più di 10 anni.

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Athletic Bilbao, Valverde lascia la panchina basca dopo 10 anni: è ufficiale — A partire dalla prossima stagione, Ernesto Valverdenon sarà più l'allenatore dell'Athletic Bilbao. È lo stesso allenatore a comunicarlo in un breve video dai canali della società basca. La decisione, già concordata con la dirigenza del club, è stata resa pubblica in un momento in cui la squadra si sta preparando per la sfida di domenica contro il Betis.

Ernesto Valverde è l'allenatore con il maggior numero di partite nella storia dell'Athletic Bilbao e domenica prossima raggiungerà il traguardo delle 495 presenze. Questo, inoltre, è il suo terzo mandato alla guida del club basco (2003-2005, 2013-2017 e 2022-2026), per un totale di dieci anni come allenatore, durante i quali ha guidato i biancorossi alla conquista della Supercoppa spagnola nel 2015-2016 e della Copa del Rey nel 2023-2024.

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In carriera, Valverde ha anche vestito la maglia dei baschi. Di ruolo attaccante, ha giocato con l'Athletic Bilbao dal 1990 al 1996 totalizzando 170 presenze e 44 marcature. Le prossime 10 partite, dunque, saranno le ultime per la leggenda biancorossa pronta a lasciare di nuovo il segno prima di cedere la panchina al suo successore.

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