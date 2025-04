Athletic Bilbao, una stagione straordinaria: 4° in classifica, in piena corsa per un posto Champions, e in semifinale di Europa League

Vincenzo Bellino Redattore 19 aprile 2025 (modifica il 19 aprile 2025 | 11:05)

C’è qualcosa di magico che aleggia su Bilbao in questa stagione. L'Athletic Club, squadra simbolo di una filosofia unica e radicata, sta vivendo una delle stagioni più entusiasmanti della sua storia recente. Insieme a Igor Barcia, collega spagnolo de El Correo, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, abbiamo provato a leggere in profondità l’anima e il momento dell’Athletic: il lavoro di Valverde, l’esplosione di talenti come Sancet, la spinta travolgente del San Mamés, che ospiterà la finalissima dell'ex Coppa Uefa, la rivalità antica con il Real Madrid, prossimo avversario in Liga, e una Europa che, per la prima volta dopo anni, non sembra più un sogno proibito.

Un percorso esaltante e inimmaginabile ai nastri di partenza...

"La stagione dell’Athletic è stata finora spettacolare, quasi impossibile immaginarla meglio. Dopo il quinto posto in Liga lo scorso anno, si percepiva una crescita, ma nessuno poteva aspettarsi un rendimento così alto sia in campionato che in Europa".

L'ultima impresa contro i Rangers, in una sfida complicata contro una squadra che nel turno precedente aveva eliminato il Fenerbahçe di Mourinho

"Il Rangers è stato davvero un avversario ostico, proprio per quel suo stile fisico e difensivo tipico del calcio scozzese. E in effetti si è visto: è stato difficile segnare. Ma questo Athletic ha fiducia, ha qualità e lo ha dimostrato tirando fuori il meglio proprio nel momento più complicato".

Prossimo step il Manchester United. Considerando i risultati altalenanti delle inglesi (Red Devils e Tottenham) e l’inesperienza del Bodo/Glimt, possiamo dire che l’Athletic è la favorita per vincere l’Europa League?

"Sulla carta può sembrare una follia, ma sì, l’Athletic può essere considerata una delle favorite. Il Manchester United ha avuto problemi tutta la stagione, il Tottenham non è stato continuo, e il Bodo/Glimt è alla sua prima semifinale europea. E poi c’è San Mamés, dove l’Athletic ha vinto tutte e sei le partite giocate in Europa finora. Una vera fortezza".

Più dei risultati, colpisce l’identità di questa squadra: la filosofia del club, la cultura basca, il calore dello stadio… tutto sembra esplodere in questa stagione.

"È proprio così. Squadra e tifosi sono una cosa sola. Questo legame è uno dei tratti distintivi dell’Athletic Club, e rende ogni partita un evento. Il San Mamés spinge, sostiene, esalta. E i giocatori rispondono in campo. È una simbiosi che fa la differenza".

Quanto è stata decisiva la mano di Ernesto Valverde in questo percorso?

"È stata fondamentale. Valverde è uno dei migliori tecnici della Liga e conosce alla perfezione l’ambiente. Sa come lavorare con i giovani, conosce i tifosi, la cultura del club. E sta tirando fuori il massimo da ogni singolo giocatore".

Oltre ai fratelli Williams, chi è il giocatore che più ti ha sorpreso o che sta facendo davvero la differenza?

"Senza dubbio Oihan Sancet. Gioca da trequartista, ma ha già segnato 17 gol in 31 partite. È un talento purissimo, un calciatore che, se rimane integro fisicamente, può diventare uno dei migliori della Liga".

In Liga la prossima è col Real: da dove nasce la rivalità tra le due squadre?

"È una rivalità storica, che nasce dai primi anni della Liga, quando Athletic, Madrid e Barcellona erano le grandi dominatrici del calcio spagnolo. Sono anche gli unici tre club ad aver sempre giocato in prima divisione. Le sfide in campionato e in Coppa erano continue, e la competizione per i titoli accesa. Il Real Madrid ha sempre avuto un grande rispetto per la storia dell’Athletic".

Il Real è un leone ferito, Ancelotti è sotto pressione. C’è la possibilità di ripetere il successo dell’andata?

"Sarà una partita difficile da leggere. Arriva dopo una settimana intensa a livello europeo, con possibili rotazioni da entrambe le parti. Ma una cosa è certa: il Madrid vorrà sfogarsi, e proverà a far pagare all’Athletic la delusione europea. Bisognerà vedere come risponderanno i leoni".