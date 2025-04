Athletic Club, uno sgambetto al Real Madrid può decidere LaLiga: l’analisi del match

Riuscirà il Real Madrid a superare la delusione europea battendo la squadra di Ernesto Valverde?

Lorenzo Maria Napolitano 19 aprile - 22:53

Domenica sera, il Santiago Bernabéu sarà teatro di una delle sfide più affascinanti della giornata de LaLiga: Real Madrid contro Athletic Bilbao. Una partita che promette scintille, soprattutto per ciò che rappresenta il match in termini di classifica e morale delle due formazioni. I Blancos di Carlo Ancelotti devono rialzarsi dopo la delusione europea contro l’Arsenal e puntano tutto su campionato e Copa del Rey per dare un senso a una stagione ricca di aspettative. Di fronte, un Athletic determinato, organizzato e motivato, che sogna l’aggancio al treno delle prime.

Come arrivano le due squadre al match — Il Real Madrid ha vissuto un cammino altalenante nelle ultime settimane. Nel campionato spagnolo ha ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque uscite, ma la sconfitta in Champions League contro l’Arsenal ha lasciato il segno, soprattutto sul piano psicologico. L’assenza per squalifica di Kylian Mbappé complica ulteriormente i piani di Ancelotti, che dovrà ridisegnare l’attacco e contare sui suoi veterani per evitare ulteriori passi falsi.

In casa blanca, però, la pressione si fa sentire: con una campagna acquisti faraonica e uno spogliatoio ricco di stelle, l’obiettivo minimo resta mettere le mani almeno su un trofeo, prima dell'inizio del Mondiale per Club. Non c'è dubbio, infatti, che nei piani di Florentino Peréz c'è quello di dimostrare la forza della sua squadra in quello che si propone essere il più importante e affascinante trofeo organizzato dalla Fifa, almeno per quanto riguarda i club.

Dall’altra parte c’è un Athletic Bilbao in grande spolvero. La squadra di Ernesto Valverde è imbattuta da cinque giornate e arriva all’appuntamento forte dell’euforia per l’accesso alle semifinali di Europa League, conquistata superando i Rangers in una doppia sfida combattuta. I Leoni baschi giocano con ritmo, intensità e un’identità di gioco chiara, e ora credono davvero nel colpaccio al Bernabéu. Una vittoria permetterebbe di ridurre il distacco proprio dal Real a soli sei punti, riaccendendo le proprie ambizioni europee.

I precedenti — Il bilancio degli ultimi incroci pende nettamente a favore del Real Madrid, ma con alcune importanti eccezioni. L’ultimo precedente, lo scorso dicembre al San Mamés, ha visto l’Athletic imporsi per 2-1 grazie a una prestazione solida e cinica. Tuttavia, su dieci confronti diretti recenti, soltanto in un’altra occasione i baschi sono riusciti a battere i blancos: il 3 febbraio 2022 in Copa del Rey. Il Real ha spesso avuto la meglio, ma raramente con ampi scarti di punteggio, segno che le sfide tra queste due formazioni sono sempre combattute e decise da episodi.

Il pronostico — Dopo l'ennesima grande prova di forza da parte del Barcellona, il Real Madrid è chiamato a vincere per non perdere di vista l'obiettivo e restare ancorati al club di Flick il più possibile prima dello scontro diretto. Considerando il difficile momento della squadra di Ancelotti e l'ottimo stato di forma da parte della squadra basca, non è da escludere un match fortemente equilibrato e a tratti nervoso. I padroni di casa, però, sono senz'altro favoriti per qualità e profondità della rosa. Se il Real parte forte e sblocca il punteggio, potrebbe gestire il vantaggio, ma in caso contrario la partita potrebbe complicarsi. Dalla sua la squadra di Valverde vanta una difesa difficilmente penetrabile, per questo ci immaginiamo una partita senza parecchie reti e che potrebbe concludersi con un risultato di 1-1.