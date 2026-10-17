Il futuro di Marc Pubill e la situazione di Jonathan David sono stati alcuni dei temi affrontati da Mateu Alemany prima della partita dell'Atletico Madrid, intervenendo ai microfoni di DAZN. Il dirigente del club spagnolo ha fatto il punto sull'opzione d'acquisto legata all'attaccante canadese e ha commentato la crescita del difensore, senza entrare nei dettagli di eventuali trattative contrattuali. Le sue parole confermano la soddisfazione della società per il rendimento dei giocatori e per il clima che si è creato all'interno del gruppo.

Jonathan David, l'opzione d'acquisto resta aperta

Parlando di Jonathan David, Alemany ha chiarito che al momento non ci sono novità sulla situazione contrattuale. L'Atletico ha concordato con la Juventus un'opzione d'acquisto da valutare ed eventualmente esercitare a giugno, lasciando quindi aperta la possibilità di decidere nei prossimi mesi. "In realtà non ci sono novità.. C'è tempo a sufficienza", ha spiegato il dirigente.

Alemany ha poi sottolineato che entrambe le parti sono soddisfatte della situazione attuale, ma ha precisato che la priorità resta il campo. L'Atletico è impegnato su più fronti e deve affrontare un calendario particolarmente intenso, con partite ravvicinate che richiedono concentrazione e continuità. "Siamo contenti e lui è contento con noi. C'è tempo a sufficienza e in questo momento siamo concentrati su quello che stiamo facendo: tante competizioni, una partita ogni tre giorni e, in questo caso, la gara di oggi", ha aggiunto.

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Pubill convince il club: "Speriamo resti molti anni"

Nel corso dell'intervista, Alemany ha dedicato spazio anche all'ambiente dello spogliatoio, indicandolo come uno degli elementi che contribuiscono ai risultati della squadra. Il dirigente, arrivato all'Atletico circa un anno fa, ha ricordato l'impressione positiva ricevuta fin dal suo ingresso nel club. "Una delle cose che ho sempre sottolineato è l'ambiente che ho trovato nello spogliatoio. È una delle chiavi del rendimento", ha dichiarato, evidenziando l'importanza dell'equilibrio interno e della coesione del gruppo.

Infine, il dirigente ha commentato la crescita di Marc Pubill, protagonista di un'evoluzione che ha soddisfatto la società. Alla domanda su una possibile rinegoziazione del contratto, Alemany ha evitato di anticipare decisioni o discutere pubblicamente singole situazioni: "Come dicevo per Jonathan, ci sono situazioni che vengono valutate continuamente, anche in base al rendimento. Non parlerò di nessuno in particolare".

BARCELLONA, SPAGNA - 03 MARZO: Ferran Torres del FC Barcelona viene sfidato da Marc Pubill dell'Atletico de Madrid durante la partita della seconda tappa della semifinale di Copa del Rey tra il FC Barcelona e l'Atlético de Madrid al Camp Nou il 3 marzo 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Il giudizio sul difensore è stato comunque molto positivo. "Marc ha avuto un'evoluzione spettacolare, diventando campione del mondo. Siamo molto contenti di lui e speriamo che resti con noi per molti anni", ha concluso Alemany. Parole che testimoniano la fiducia dell'Atletico nel percorso del giocatore, pur senza rappresentare un annuncio ufficiale di rinnovo. Il club continuerà a valutare le diverse situazioni nel corso della stagione, con l'obiettivo di mantenere competitiva la rosa e dare continuità al progetto sportivo.