Dopo lo spettacolo offerto ieri sera da PSG e Bayern Monaco, questa sera Atletico Madrid-Arsenal sono chiamate a fare lo stesso. Al Riyadh Metropolitano va in scena la sfida di andata della semifinale di Champions League. Ritorno in programma all'Emirates Stadium martedì 5 maggio. Proprio qui Gunners e Colchoneros si sono già affrontati nella fase campionato lo scorso ottobre con i primi vincitori per 4-0.

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LONDRA, INGHILTERRA - 21 OTTOBRE: Gabriel dell'Arsenal festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita della terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atletico de Madrid all'Arsenal Stadium il 21 ottobre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Atletico Madrid-Arsenal, Colchoneros in cerca di vendetta: solo 3 i precedenti tra i due club

Questa sera Atletico Madrid-Arsenal si giocheranno una fetta di finalissima. Allo Stadio Riyadh Metrpolitano ci si gioca la partita di andata della semifinale di. I padroni di casa cercano una finale che manca da 10 anni, mentre per i Gunners da 20. I due club si sono già affrontati lo scorso 21 ottobre all'Emirates Stadium durante la fase campionato. La partita ha visto i Gunners vittoriosi con un roboante 4-0 con le reti realizzare, tutte nel secondo tempo, dae due volte da

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Prima dello scorso ottobre, i due club si erano affrontati solamente due volte, guarda caso, ancora una volta in una semifinale ma dell'Europa League, edizione 2017-18. Dopo l'1-1 a Londra, i Colchoneros vinsero 1-0 a Madrid, rete di Diego Costa, ottenendo così la qualificazione nella finalissima contro il Marsiglia, poi vinta 3-1. Di questi soli tre precedenti, dunque, la situazione è di perfetto equilibrio: 1 vittoria a testa ed un pareggio.

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