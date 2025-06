Atletico Madrid-Botafogo, Simeone non può sbagliare: il pronostico di DDD

Atletico Madrid-Botafogo, si decide il girone B con i campioni d'Europa del Psg. Quote e pronostico del match

Enrico Pecci Redattore 23 giugno 2025 (modifica il 23 giugno 2025 | 18:36)

Questa sera si decide il gruppo B. Inizia l'ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club, con una situazione ancora tutta da definire per quanto riguarda Atletico Madrid, Botafogoe Paris Saint-Germain. L'unica squadra già fuori dai giochi è quella americana dei Seattle Sounders, che affronterà i campioni d'Europa in carica.

Atletico Madrid-Botafogo, la situazione delle due squadre nel gruppo B — Il Botafogo è la grande sorpresa delle prime due partite del Mondiale. I detentori della Copa Libertadores, infatti, sono ancora imbattuti nel girone dopo aver affrontato la squadra di Luis Enrique ed i Seattle Sounders all'esordio. La formazione guidata da Renato Paiva si presenta all'ultima giornata della fase a gironi da prima in classifica: contro l'Atletico basterà un pareggio per staccare il pass per gli ottavi di finale.

Dopo la pesantissima sconfitta per 4-0 contro i parigini, invece, la squadra del Cholo Simeone ha vinto la seconda partita per 3-1 contro Seattle. La doppietta di Pablo Barrios ed il gol di Axel Witsel hanno rimesso in corsa la formazione spagnola, che è però obbligata a battere i brasiliani per sperare nella qualificazione. In caso di arrivo a pari punti tra le tre squadre, sarà la classifica avulsa a decretare le due qualificate agli ottavi di finale. Il primo criterio è la miglior differenza reti, successivamente il maggior numero di gol realizzati.

Mondiale per Club, il pronostico di Atletico Madrid-Botafogo — I Colchoneros non possono sbagliare. Stando alle quote dei bookmakers, l'Atletico parte nettamente favorito contro il Botafogo. L'1 degli spagnoli è bancato a 1.65, mentre il 2 della squadra brasiliana si gioca a 5.75. A 3.80 il pareggio che qualificherebbe certamente la formazione brasiliana a prescindere dal risultato del Psg. C'è grande equilibrio per quanto riguarda i gol realizzati: l'Over 2,5 si punta a 1.85, l'Under si gioca invece a 1.95. A 1.80 il Goal con il NoGoal che è invece dato in lavagna a 1.95. Infine, il risultato esatto più probabile è l'1-0 in favore dell'Atletico a 7.00. Stessa quota per l'1-1.

