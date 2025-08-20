Parole di benvenuto che sono state seguite da alcune dichiarazioni dello stesso Raspadori che si è detto felicissimo di aver scelto l'Atletico Madrid come nuova tappa della sua carriera: "È stata una decisione molto semplice e istintiva quella di venire qui. È un grande club. Dall'esterno si percepisce molta passione. L'ho sempre vista in modo molto positivo. Colgo questa opportunità perché sono molto ambizioso, così come lo è il club". Non solo, Raspadori ha anche aggiunto: "È un sogno per me. Prima di tutto, voglio ringraziare il presidente, la società e l'allenatore per la fiducia. L'immagine dell'Atleti in Italia è incredibile. Sono molto felice, molto orgoglioso di questa tappa".