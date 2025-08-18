Pessime notizie arrivano da Napoli . Romelu Lukaku, a seguito dell'infortunio rimediato in amichevole contro l'Olympiakos, sarà fuori più del previsto. Come evidenziato dal bollettino medico comunicato dalla società, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra . Lo stop, quindi, sarà lungo: probabilmente, così tanto da indurre il Napoli ad agire sul mercato , in vista dei tanti appuntamenti a cui deve far fronte questa stagione.

Quando torna Lukaku? I tempi di recupero

I tempi di recupero sono ancora da valutare, dato che l'attaccante sarà anche sottoposto a consulenza chirurgica per capire quale possa essere la soluzione migliore. È però molto probabile che Lukaku sia indisponibile per i prossimi 2-3 mesi, con l'incognita dell'operazione chirurgica che potrebbe potenzialmente allungare lo stop. Dunque, con Lorenzo Lucca unica punta di riferimento, il Napoli andrà alla ricerca di un attaccante last minute.