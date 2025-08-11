ESCLUSIVA – A volte ritornano: Elmas al Napoli, la situazione

Attualmente al Lipsia, Eljif Elmas non ha ottenuto la continuità che cercava in Germania, trovandosi ai margini della squadra titolare. A gennaio, il prestito al Torino. Dove ha fatto bene. Prima di approdare in Piemonte, c'era stata una voce di interessamento del Napoli. Interessamento che permane ancora adesso. Il Lipsia vuole cederlo e lui vuole andare via. La squadra tedesca ha già rifiutato qualche offerta in prestito, perché vuole venderlo a titolo definitivo. Dall'altro lato, c'è il Napoli che è alla ricerca di una mezzala / trequartista, soprattutto dopo la partenza di Raspadori, ed alla luce dell'ormai assenza permanente di Kvaratskhelia. Inoltre, non da poco, il Napoli ha soldi in cassa per potersi permettere il suo acquisto. L'innesto di Lang non è sufficiente, ed il ritorno di Elmas potrebbe essere la soluzione più comoda e anche più affidabile. Inoltre quest'ultimo ha bisogno di andar via, perché è diventato frustrante non giocare con continuità.