ESCLUSIVA – A volte ritornano: Elmas al Napoli, la situazione

Elmas può tornare a Napoli. Non è una notizia campata in aria. Il ritorno del centrocampista macedone è una pista percorribile per il Napoli. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di DerbyDerbyDerby, il giocatore è con la valigia pronta.
La situazione
Attualmente al Lipsia, Eljif Elmas non ha ottenuto la continuità che cercava in Germania, trovandosi ai margini della squadra titolare. A gennaio, il prestito al Torino. Dove ha fatto bene. Prima di approdare in Piemonte, c'era stata una voce di interessamento del Napoli. Interessamento che permane ancora adesso. Il Lipsia vuole cederlo e lui vuole andare via. La squadra tedesca ha già rifiutato qualche offerta in prestito, perché vuole venderlo a titolo definitivo. Dall'altro lato, c'è il Napoli che è alla ricerca di una mezzala / trequartista, soprattutto dopo la partenza di Raspadori, ed alla luce dell'ormai assenza permanente di Kvaratskhelia. Inoltre, non da poco, il Napoli ha soldi in cassa per potersi permettere il suo acquisto. L'innesto di Lang non è sufficiente, ed il ritorno di Elmas potrebbe essere la soluzione più comoda e anche più affidabile. Inoltre quest'ultimo ha bisogno di andar via, perché è diventato frustrante non giocare con continuità.
Elmas-Napoli: ritorno possibile
Per il momento c'è stato soltanto un sondaggio. Il nome del centrocampista macedone è emerso durante un vertice di mercato nel Napoli. Il nome di Elmas, e la pista che porta a lui, è da tenere in seria considerazione. Non c'è l'accordo per il rinnovo del prestito con il Torino. La duttilità di Elmas potrebbe essere fondamentale per la squadra di Conte.
