Due scudetti con il Napoli ed un Europeo, Giacomo Raspadori si presenta con un importante curriculum alla corte di Diego Simeone.

Jacopo del Monaco 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 17:54)

Altro colpo di mercato dalla Serie A per l'Atletico Madrid, che dopo Matteo Ruggeri ha acquistato anche Giacomo Raspadori. Per l'ex attaccante del Napoli si tratta della prima esperienza in un campionato diverso da quello italiano. Per questa stagione, quindi, Diego Simeone avrà a disposizione ben due calciatori italiani.

La carriera di Raspadori — Nato a Bentivoglio nel 2000, Raspadori ha ricoperto il ruolo di seconda punta e, grazie alla sua duttilità, è stato schierato anche come centravanti o ala. Dopo aver indossato le maglie di Sassuolo e Atalanta, Raspadori ha ricevuto le prime convocazioni in Nazionale sotto la guida di Roberto Mancini. L'attaccante, tra l'altro, ha anche vinto l'Europeo con l'Italia nel 2021, confermandosi un calciatore di livello internazionale.

Nel 2022 Raspadori s'è accasato al Napoli, con la formula del prestito oneroso per 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 30 bonus compresi. Tutti i tifosi, azzurri e non solo, ricordano soprattutto il suo gol contro la Juventus, a Torino, che ha di fatto consegnato alla formazione di Luciano Spalletti il terzo scudetto della sua storia, il primo senza Maradona. Quest'anno, sotto la guida di Antonio Conte, Raspadori è riuscito a ripetersi, siglando gol pesanti e decisivi. Entrambi i titoli, portano senz'altro la sua firma.

Raspadori all'Atletico Madrid: cifre e comunicato ufficiale — Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, i Colchoneros hanno annunciato l'arrivo di Raspadori. Il Napoli incasserà 26 milioni di euro bonus compresi, mentre il giocatore ha firmato un contratto fino al 2030 e guadagnerà 3 milioni a stagione.

"Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell'Atlético Madrid, dopo che il nostro club e il Napoli hanno raggiunto un accordo per il suo trasferimento. L'attaccante ha superato le visite mediche presso il Centro di Medicina Sportiva ad Alte Prestazioni Vithas - Invictum dell'Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid. Si è poi recato presso gli uffici del club al Riyadh Air Metropolitano, dove ha firmato il suo contratto quinquennale con il nostro club.

Il giocatore italiano (Bentivoglio, 18 febbraio 2000) è versatile e può giocare in tutti i ruoli offensivi e dietro le punte. Ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Sassuolo nel 2009. Il suo esordio con la prima squadra è avvenuto 10 anni dopo, il 26 maggio 2019, in una partita contro l'Atalanta. Raspadori ha giocato 82 partite con il Sassuolo, segnando 18 gol e fornendo nove assist. Nell'estate del 2022, ha firmato per il Napoli, con cui ha vinto la Serie A nella sua prima stagione e di nuovo nella stagione 2024/25. Ha giocato 109 partite con la squadra partenopea, realizzando 18 gol e 10 assist".