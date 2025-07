Matteo Ruggeri, ex Atalanta e nuovo acquisto dell'Atletico Madrid, ha parlato delle sue emozioni in un'intervista esclusiva ai canali ufficiali dei colchoneros.

Davide Capano Redattore 21 luglio 2025 (modifica il 21 luglio 2025 | 09:17)

Le prime parole di Matteo Ruggeri da giocatore dell'Atletico Madrid — MatteoRuggeri, ex giocatore dell'Atalanta e nuovo acquisto dell'Atletico Madrid, ha rilasciato ieri le sue prime dichiarazioni ufficiali ai canali del club. In un'intervista emozionante, l'esterno italiano ha parlato della sua eccitazione per il trasferimento e delle sue aspettative per la nuova avventura con i colchoneros. Ruggeri, che ha lasciato la Dea per abbracciare questa nuova sfida, ha sottolineato la sua ammirazione per i compagni di squadra, tra cui il campione francese Antoine Griezmann, e ha parlato del suo impegno per adattarsi al sistema di gioco di mister Diego Simeone.

(Foto tratta da profilo X @Atleti)

L'emozione di giocare con Griezmann e Julian — Il momento più emozionante per Matteo Ruggeri è sicuramente l'opportunità di giocare insieme a grandi campioni come Antoine Griezmann e Julian Alvarez. Queste parole sono il segno della grande umiltà e della gratitudine che Ruggeri prova per l'opportunità di far parte di un team di così alto livello. Come ha dichiarato:

“Il pensiero di giocare con Griezmann, Julian... mi fa venire la pelle d'oca.”“So che sono arrivato in una squadra con giocatori di grande livello. Quando penso che giocherò con Griezmann, Julian e altri... mi viene la pelle d'oca. Se penso a tutti i sacrifici che io e i miei genitori abbiamo fatto... è incredibile. Sono orgoglioso di giocare con compagni di questo livello.”

L'entusiasmo per l'avventura all'Atletico Madrid — Ruggeri ha inoltre espresso il suo entusiasmo per l'inizio di questa nuova avventura con l'Atletico Madrid, una squadra nella quale sempre sognato di entrare a far parte. Il 23enne nato a San Giovanni Bianco (Bergamo) ha parlato della sua felicità nel ricevere l'opportunità di giocare con una squadra di così grande prestigio:

“Sono molto felice di essere qui. È un sogno che si avvera iniziare questa avventura con questa squadra fantastica. Quando ho saputo della possibilità di venire all'Atletico, sono stato molto felice perché non me l'aspettavo affatto. Quando ho ricevuto la notizia ero come sospeso su una nuvola. Non mi ci è voluto molto per dire di sì.”

BERGAMO, ITALY - APRIL 27: Matteo Ruggeri of Atalanta BC in action during the Serie A match between Atalanta BC and US Lecce at Gewiss Stadium on April 27, 2025 in Bergamo, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

La visione di Ruggeri su Simeone e il suo approccio al gioco — Oltre a parlare dei suoi nuovi compagni, Matteo Ruggeri ha dedicato parole di grande rispetto al suo nuovo allenatore, Diego Simeone. L'italiano è consapevole di trovarsi sotto la guida di uno degli allenatori più importanti al mondo e si è detto pronto a imparare e a mettersi a disposizione per la squadra:

“Sono molto orgoglioso di giocare sotto Simeone. Credo che sia uno dei migliori allenatori in circolazione. Spero di essere pronto per lunedì (oggi, nda). Non vedo l'ora di iniziare questa avventura. Ora è una realtà, non vedo l'ora di mettere piede allo stadio e giocare davanti a questi tifosi.”

Il carattere di Matteo Ruggeri: una "Tigre" pronta a tutto — Ruggeri non è solo un giocatore dalle grandi potenzialità tecniche, ma anche un giovane dal carattere forte e determinato. Conosciuto come "Il Tigre" per la sua aggressività in campo, Matteo ha parlato della sua attitudine sia fuori che dentro al campo:

“Sono una persona calma e disponibile. Mi piace passare il tempo con i miei compagni di squadra. Come giocatore, mi piace l'intensità. In breve, posso adattarmi a tutto. Quindi non mi interessa il tipo di partita o il sistema in cui gioco. Sono pronto a fare tutto ciò che serve.”