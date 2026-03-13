Atletico Madrid-Getafe, andamento in casa e in trasferta delle due squadre

In vista di uno dei derby madrileni ripercorriamo il ruolino di marcia dei Colchoneros tra le propria mura e quello degli Azulones fuori casa

13 marzo 2026

La gara del sabato pomeriggio di LaLiga più intrigante è certamente il derby madrileno tra Atletico Madrid e Getafe. La partita è in programma alle ore 16:15 del 14 marzo allo stadio Riyad Air Metropolitano. Entrambe le squadre lottano per un posto in Europa, anche se dal diverso calibro. Ma come hanno performato in questa stagione Colchoneros in casa e Azulones in trasferta? Ecco l'andamento di Atletico Madrid e Getafe nel campionato 2025/26.

Atletico Madrid, osso durissimo in casa per il Getafe — I Colchoneros fino a questo momento hanno sfruttato quasi al massimo il vantaggio di giocare tra i propri tifosi. La squadra di Diego Simeone ha infatti disputato 14 gare al Metropolitano, vincendone ben 12, pareggiandone 1 e perdendone 1. Meglio dei madrileni ha fatto solo il Barcellona, che ha vinto tutte e 13 le proprie partite tra Camp Nou, Cruijff Arena e Montjuic. I biancorossi hanno quindi raccolto 37 punti in casa dei 54 totali. Oltre la metà.

Ancora più evidente è il dato relativo ai gol fatti e a quelli subiti. Nelle 27 giornate totali, l'Atletico ha segnato 46 reti. Di queste, sono 33 quelle realizzate in casa. Meno evidente è invece la differenza nel numero di quelle subite. Delle 25 totali, 12 sono state prese al Metropolitano. Concentrandosi quindi sulle medie, Griezmann e compagni mettono a segno almeno due gol a partita e ne subiscono meno di uno. La classifica marcatori delle sole gare casalinghe è guidata da Sorloth con 9 reti.

Per quanto riguarda le infrazioni di gioco, dal punto di vista dei cartellini rossi la squadra di Simeone è immacolata nel proprio stadio. Situazione diversa per le ammonizioni. Delle 45 totali, sono 25 quelle rimediate in casa. A guidare questa speciale classifica è José Maria Gimenez con 3 cartellini sulle spalle. Il Cholo, spesso a rischio sanzione, divide equamente tra casa e trasferta i cartellini gialli: 2.

Getafe, poche differenze tra casa e trasferta — Gli Azulones sono invece più imprevedibili degli avversari. L'andamento in trasferta della squadra allenata da José Bordalas è quasi identico a quello casalingo. Al Coliseum ha raccolto 18 punti, mentre in trasferta 17. La differenza la fa un pareggio in più per aver disputato 14 partite nel proprio stadio rispetto alle 13 lontano dalla piccola città nel sud di Madrid. Nel dettaglio, il Getafe ha vinto 5 gare, perse 6 e pareggiate 2. Il momento attuale è anche particolarmente positivo, visto che in trasferta non perde da quattro partite e tra queste ha avuto la meglio anche sul Real Madrid.

La squadra di Bordalás è nota per non segnare molto e infatti in questa stagione ha realizzato 23 gol in 27 gare. Anche in questo caso la parità è quasi assoluta, visto che in trasferta ha segnato 11 reti, poco meno di una a partita. Completamente diverso il discorso per quelle subite, dato che delle 29 totali gli Azulones ne hanno concesse 18 lontano dal Coliseum. Dunque con una media di più di una a match. Nonostante ciò, il numero di partite a porta inviolata è lo stesso tra casa e trasferta, ovvero 4 ciascuna. Tornando ai (pochi) gol, il capocannoniere della squadra lontano dal proprio stadio è Liso con 3 reti.

Altro dato noto del Getafe di Bordalás è quello dei tanti cartellini gialli e rossi stagionali. Con ben 66 ammonizioni, la squadra del sud di Madrid è seconda nella classifica totale riguardante questo dato. Di queste, sono 38 quelle ottenute in trasferta. A questo numero particolarmente alto ha contribuito in modo significativo Mario Martín, finito 7 volte sul taccuino dell'arbitro. Il tecnico del Getafe ne ha invece ricevute 4 delle 6 totali. A differenza dell'Atletico Madrid, gli Azulones hanno inoltre ottenuto 2 delle 5 espulsioni stagionali in trasferta.