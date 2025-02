Atletico Madrid-Getafe: dove vedere la Copa del Rey in Diretta LIVE

Atletico Madrid-Getafe è la gara valevole per i quarti di finale della Copa del Rey. Si tratta di una sfida secca che metterà in palio un biglietto di sola andata per la semifinale. I colchoneros arrivano all'appuntamento nel migliore dei modi, avendo staccato il pass diretto per gli ottavi di finale di Champions in settimana, grazie al 4-1 rifilato al Salisburgo a domicilio, e al successo in campionato per 2-0 contro il Maiorca. Il Getafe, invece, non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro il Siviglia, ma per il momento mantiene un vantaggio di 4 punti di distanza dalla zona retrocessione.