Morata e altre sorprese tra i doppi ex di Atletico Madrid-Getafe

Un mix di talento, esperienza e una Champions League. Scopriamo chi ha vestito entrambe le maglie: rojibianco e azulona

Lorenzo Longo 31 gennaio - 15:40

Quando si pensa a un derby, si tende a immaginare una gara caratterizzata da grande rivalità, storia di una vera e propria battaglia calcistica avvolta da forti emozioni. Madrid ospita uno dei derby più importanti nel calcio, come Atletico-Real, uno scontro tra due grandi del campionato spagnolo che ogni anno decide la vetta della Liga. Vi è anche un altra squadra che condivide le mura di casa con i rojiblancos e i blancos ovvero il Getafe, che con l' Atletico Madrid da vita a un derby meno conosciuto ma ricco di sorprese, che permette alla fetta azulona della città di Madrid di poter dire la loro anche contro squadre che combattono per i vertici del calcio mondiale.

¡El Getafe será nuestro rival en cuartos de final de la Copa del Rey! 🏆👑 pic.twitter.com/nH7bvFnFy3

— Atlético de Madrid (@Atleti) January 20, 2025

LE GRANDI DIFFICOLTÀ DEL GETAFE — Il Getafe nasce nel 1946 ed ha una storia caratterizzata da molti bassi, purtroppo la squadra non decolla non trova stabilità nella maggiori serie spagnole e affronta un fallimento. Nel 1983 la società verrà rifondata, e dal 2003 milita con continuità, tranne per due stagioni dal 2015 al 2017, nella Liga Santander. La storia dell’Atletico invece è da grande del calcio mondiale, viene fondato nel 1903 ed è la quarta squadra spagnola per numero di titoli vinti. La storia di questi due club si trova agli antipodi l’una dall’altra, questo spiega sia la mancanza di una rivalità forte sia anche il poco flusso di trasferimenti da una parte all'altra di Madrid, ma tra i doppi ex delle due squadre di Madrid vi è comunque qualche sorpresa.

GABI — Gabriel Fernández Arenas, meglio noto come Gabi è uno dei simboli della rinascita dell’Atletico Madrid guidato da Giovanni Simeone, con il quale vince due Europa League: una nel 2012 e una nel 2017, poi una Liga nel 2014, una Supercoppa spagnola e arriva due volte in finale di Champions League. Ha indossato la maglia dell’atletico ben 417 volte diventando il nono per presenze nella storia dei Colchoneros.

Un passaggio importante per la carriera di Gabi è stato quello al Getafe in prestito annuale proprio dall’Atletico con il quale aveva già esordito in Liga. Con gli Azulones il calciatore trascorre una sola stagione che gli permetterà di prepararsi al meglio per fare la storia con il club della sua infanzia. Dopo essersi ritirato nel 2020 Gabi diventa allenatore ed oggi allena il Getafe B arrivando proprio dopo un esperienza all’Atletico Madrid B, come era successo quando era solo un giovane giocatore in rampa di slancio, chissà se in futuro lo vedremo di nuovo fare la storia per una squadra di Madrid, magari questa volta forse sponda Getafe.

DANIEL ALBERTO DIAZ — Daniel Alberto Diaz, detto anche El Cata per la usa città di provenienza, San Fernando del Valle de Catamarca, è un difensore argentino che muove i primi passi da calciatore nella sua terra natale. Dopo due stagioni al Boca Juniors e dopo aver partecipato alla Copa America nel 2007 si trasferisce in Europa al Getafe, con i quali trascorre in totale 6 stagioni dal 2007 al 2012 a dal 2016 al 2017, collezionando 237 presenze e posizionandosi 4 nella storia nel Getafe per presenze.

Nel 2012-2013 Diaz si trasferisce dall’altra parte di Madrid, All’Atletico, ma qui il roccioso difensore argentino non troverà fortuna e dopo solo una stagione dove colleziona appena 9 presenze si trasferisce nuovamente, questa volta in Argentina al Boca Juniors dal 2013 al 2016.

ALVARO MORATA — Alvaro Morata è considerato uno dei più grandi talenti spagnoli degli ultimi tempi, durante la sua carriera ha indossato le maglie delle migliori squadre del mondo tra cui anche l’Atletico Madrid. Proprio il suo trasferimento ai Colchoneros nel 2019 fece parecchio discutere dato che Morata ha vestito per anni la maglia del Real Madrid fin dalle giovanili. I Blancos infatti nel 2008 lo acquistano proprio dal Getafe, squadra che ha lanciato Morata nel grande palcoscenico e con cui Alvaro ha ancora un legame molto stretto, in un intervista nel 2020, mentre giocava nella Juventus, ha dichiarato di voler concludere la propria carriera con gli Azulones.

MANU DE MORAL — Percorso inverso invece per Manu de Moral Fernandez conosciuto anche solamente con Manu De Moral, il quale è un talento che cresce calcisticamente nell’Atletico Madrid con il quale fa anche il suo esordio in Liga ma che nel 2006 viene acquistato dal Getafe. Nella parte azzurra di Madrid viene messo al centro del progetto e si afferma come uno dei prospetti più interessanti del massimo campionato spagnolo diventando assieme a Mata il miglior marcatore nella storia del Getafe in Lega con 37 reti.

VITOLO — Una meteora che passa per Madrid, così si può sintetizzare l’avventura di Víctor Machín Pérez, meglio noto come Vitolo nella capitale spagnola. Il calciatore cresce calcisticamente al Las Palmas con cui ottiene degli ottimi risultati e si afferma a Siviglia sia a livello nazionale che internazionale, con il club andaluso difatti vince ben tre Europa League. Il suo trasferimenti all’Atletico nel 2017 diventa però un vero e proprio caso di mercato, Vitolo dopo aver trovato un accordo fino al 2022 con il Siviglia decide di non firmare il contratto e di pagare di tasca sua la clausola di 35 milioni per trasferirsi alla corte di Simeone, questa fu una mossa per ovviare il blocco di mercato che era stato inflitto ai Colchoneros. La sua avventura con la maglia dei Rojiblancos fu un flop totale e la situazione non migliora quando dopo quattro stagioni venne girato in prestito al Getafe qui dopo appena quattro presenze in campionato si infortuna e difatti non scende più in campo, terminerà la usa avventura con solo 7 presenze.